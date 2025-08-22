Aéroports au Maghreb : plusieurs milliards annoncés par ce pays

Au Maghreb, les aéroports constituent des infrastructures clés pour la compétitivité régionale. Ils permettent non seulement de connecter les marchés africains et européens, mais aussi de soutenir des secteurs vitaux comme le tourisme et le commerce. En Tunisie par exemple, des plateformes telles que Tunis-Carthage participent à la vitalité du tourisme balnéaire et culturel, créant des emplois et favorisant les flux d’investissements. Au Maroc, où le tourisme représente une part importante du PIB, les aéroports sont des leviers essentiels : ils facilitent la venue de millions de voyageurs chaque année et renforcent l’intégration du pays dans les échanges internationaux.

L’Office national des aéroports (ONDA) renforce cette dynamique en lançant ce mardi de nouveaux projets d’agrandissement. Ces chantiers, évalués à plus de 4,4 milliards de dirhams, visent à absorber l’augmentation rapide du trafic aérien et à renforcer le rôle stratégique du pays dans le Maghreb. L’objectif est de préparer l’avenir en anticipant les besoins croissants de mobilité et en améliorant la compétitivité des infrastructures marocaines sur le long terme.

Marrakech et Agadir changent d’échelle

À Marrakech-Menara, le trafic a franchi le seuil de 9 millions de voyageurs en 2024, affichant une progression marquée. Pour accompagner cette tendance, un contrat d’extension a été signé avec Jet Contractors, d’une valeur de 2,2 milliards de dirhams. Le projet permettra de porter la capacité de l’aéroport à 16 millions de passagers. Cette société a été retenue face à d’autres concurrents du secteur de la construction.

L’aéroport d’Agadir Al-Massira connaît lui aussi une forte croissance, avec plus de 3 millions de passagers l’an dernier. Afin de répondre à cette évolution, un marché d’agrandissement a été confié à la Société générale des travailleurs du Maroc (SGTM) pour un montant équivalent, soit 2,2 milliards de dirhams. À terme, l’infrastructure sera en mesure d’accueillir 7,5 millions de voyageurs.

Ces deux chantiers, représentant ensemble plus de 4,4 milliards de dirhams d’investissements, traduisent une volonté de préparer le Maroc à devenir un carrefour aérien incontournable dans la région. Les travaux prévus devraient consolider la place du pays comme destination touristique majeure et comme pôle logistique reliant l’Afrique et l’Europe.