Dans la nuit du 27 au 28 août, de nouvelles frappes russes ont touché la capitale ukrainienne, causant au moins 14 morts et plusieurs blessés. L’attaque, menée avec plus de 600 missiles et drones, a également endommagé le bâtiment de la délégation de l’Union européenne à Kiev. Cette escalade a été dénoncée par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen.

Des frappes massives sur Kiev et des quartiers civils touchés

La capitale ukrainienne a subi l’une des offensives les plus intenses depuis plusieurs mois. Selon les autorités locales, des quartiers résidentiels auraient été visés, faisant au moins 14 victimes et provoquant d’importants dégâts matériels. Ces frappes s’inscrivent dans un contexte de recrudescence des attaques aériennes russes, alors que le conflit entre Moscou et Kiev s’enlise depuis février 2022.

Cette nouvelle offensive pourrait relancer les débats au sein des institutions européennes sur l’augmentation des aides militaires et humanitaires. Depuis plusieurs mois, l’Ukraine a toujours plaidé pour une augmentation de l’aide que lui apporte ses alliés. Un rapport à paraître probablement très prochainement détaillera les impacts économiques et sécuritaires de ces frappes.

La Russie cible l’Union européenne, réactions à Bruxelles et Paris

La Commission européenne a confirmé que le bâtiment de sa délégation à Kiev avait été endommagé, sans faire de victimes parmi son personnel. Depuis Bruxelles, Ursula von der Leyen a dénoncé une action où « le Kremlin cible même l’Union européenne ». La commissaire Marta Kos a, de son côté, parlé d’attaques « brutales » et d’une « stratégie assumée de terreur ».

Parallèlement, le président Emmanuel Macron a exprimé son soutien « total » au peuple ukrainien et condamné sur X une « barbarie » qui, selon lui, démontre le refus de Moscou d’engager un processus de paix. Ces frappes interviennent alors que de nouvelles négociations diplomatiques sont évoquées entre plusieurs États membres de l’UE. Un dossier détaillant les options de sanctions renforcées sera soumis au Conseil européen dans les prochains jours.