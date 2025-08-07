Un ex-acteur porno nommé Ministre en Colombie

Juan Carlos Florian. Photo: DR

En Colombie, la nomination de Juan Carlos Florian à la tête du ministère de l’Égalité suscite une onde de choc dans la classe politique. Ancien acteur pornographique et ex-travailleur du sexe, ce militant LGBTQI+ de 42 ans doit officiellement prendre ses fonctions au cours de la semaine du 4 au 10 août. Un choix défendu avec fermeté par le président Gustavo Petro, malgré les critiques émanant de son propre camp.

Ce portefeuille, institué en 2023, a pour mission de garantir l’accès aux droits sociaux des populations les plus marginalisées, en particulier les femmes, les personnes en situation de handicap et les minorités sexuelles ou ethniques. Sa création s’inscrit dans l’agenda progressiste du gouvernement Petro, qui fait de la justice sociale un axe majeur de sa politique.

Publicité

Une trajectoire atypique

Bien que son parcours fasse polémique, Juan Carlos Florian n’est pas étranger aux affaires publiques. Il fut premier sous-directeur en charge des questions LGBTIQ+ au sein du Secrétariat de l’intégration sociale de Bogota, alors dirigé par Gustavo Petro, maire de la capitale à l’époque précise RFI. Sa nomination à un poste ministériel s’inscrit donc dans la continuité d’une collaboration politique entamée de longue date.

Titulaire d’un diplôme en science politique de l’Université Javeriana, Florian revendique plus de 20 ans d’expérience au sein d’organismes de coopération internationale. Dans une interview accordée au journal El Espectador, il insistait : « J’ai été plus qu’un simple acteur porno », précisant que ses choix de vie antérieurs n’enlèvent rien à sa légitimité. Selon lui, « le travail du sexe est un métier comme un autre », pratiqué par de nombreuses personnes pour subvenir aux besoins de leurs familles, et faisant « partie de la classe ouvrière ».

Un combat pour les droits et la reconnaissance

Militant assumé de la cause LGBTQI+, Juan Carlos Florian a également fondé le premier syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe en Colombie. Installé à Paris pendant plusieurs années à la suite de menaces liées à son orientation sexuelle, il y a poursuivi ses engagements en faveur de la visibilité et de la dignité des professions marginalisées.

Son retour en Colombie s’est accompagné d’une volonté de faire évoluer le regard porté sur les minorités, non seulement en tant que communautés vulnérables, mais aussi en tant qu’acteurs du changement social. Ce positionnement, s’il bouscule les normes, s’inscrit dans une dynamique internationale de reconnaissance des droits des travailleurs du sexe, déjà engagée dans plusieurs pays d’Europe ou d’Amérique latine.

Publicité

Gustavo Petro face à ses contradictions internes

Confronté à une fronde interne, le président Gustavo Petro a répondu sans détour aux critiques en rappelant que son gouvernement est celui du changement. « Ce qu’il se passe au sein du ministère de l’Égalité, c’est une querelle interne », a-t-il lâché, balayant les accusations de provocation ou d’incongruité. Le chef de l’État colombien défend une vision inclusive de la société, où les parcours atypiques n’excluent pas la compétence ni l’engagement au service de l’intérêt public.