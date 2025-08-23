USA : le chef du renseignement militaire limogé par Trump

Photo : DR

Depuis sa réinstallation à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a procédé à une série de remaniements qui ont profondément transformé l’architecture de commandement. Le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a été confirmé de justesse, puis le général Charles Q. Brown Jr., qui dirigeait les chefs d’état-major interarmées, ainsi que l’amirale Lisa Franchetti, à la tête de la Marine, ont été remerciés dès février. Le général retraité Dan Caine a ensuite été hissé à la présidence des Joint Chiefs of Staff, une nomination qui a marqué un tournant.

Ces réajustements ne se sont pas limités aux postes les plus visibles : plusieurs hauts responsables de la NSA, ainsi que des conseillers juridiques militaires, ont également été remplacés. Cette dynamique de rotation accélérée montre la volonté présidentielle de remodeler en profondeur la chaîne hiérarchique.

Jeffrey Kruse poussé vers la sortie

À la tête de la Defense Intelligence Agency (DIA) depuis début 2024, le lieutenant-général Jeffrey Kruse a été relevé de ses responsabilités, a confirmé vendredi un cadre militaire sous anonymat. La décision n’a pas été motivée publiquement, mais elle intervient dans un moment de désaccord sur l’évaluation des bombardements américains en Iran réalisés en juin. Les analystes de la DIA avaient estimé que ces frappes avaient repoussé de plusieurs années la progression du programme nucléaire iranien, sans pour autant le neutraliser.

Une conclusion qui ne correspond pas aux propos du président Trump, lequel continue d’assurer que les installations visées ont été totalement éliminées. Ce décalage entre les rapports techniques et la communication politique interroge sur le rôle accordé aux services de renseignement.