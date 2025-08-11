USA: le droit de vote des femmes remis en cause ?

Photo DR

L’obtention du suffrage féminin en 1920 marquait une étape historique pour l’émancipation des femmes américaines. Aujourd’hui, la progression des mouvements républicains conservateurs soulève des inquiétudes légitimes concernant l’érosion progressive des acquis féministes.

Cette régression se manifeste concrètement à travers la suppression du droit à l’interruption volontaire de grossesse dans plusieurs États, comme le Texas, l’Arkansas ou le Mississippi, illustrant une tendance préoccupante qui pourrait s’étendre au niveau fédéral.

Les déclarations récentes du secrétaire à la Défense Pete Hegseth témoignent de cette orientation idéologique. En partageant publiquement des contenus que certains jugent controversés, ce responsable politique expose livrement ses convictions sur la condition féminine dans la société américaine contemporaine.

Une vision patriarcale assumée

L’engagement de Hegseth s’est manifesté par le partage d’un documentaire télévisé explorant l’influence chrétienne conservatrice sous l’administration Trump. Ce reportage met en lumière les déclarations du pasteur Douglas Wilson, figure emblématique du mouvement évangélique réformé et défenseur de la hiérarchie conjugale traditionnelle.

Wilson dirige une communion religieuse prônant explicitement l’autorité masculine au sein du foyer et contestant l’autonomie féminine dans les sphères publiques et privées. Les propos diffusés révèlent une philosophie radicale remettant en question les fondements égalitaires modernes.

Selon ces leaders spirituels, les capacités reproductives féminines ne constituent pas un mérite particulier, tandis que l’accès aux responsabilités militaires, ecclésiastiques ou politiques devrait demeurer exclusivement masculin. Cette doctrine s’accompagne d’une contestation ouverte du principe démocratique universel.

Vers une remise en cause constitutionnelle

L’ampleur de ces revendications dépasse le cadre théologique pour s’attaquer directement aux acquis constitutionnels. Certains prédicateurs militent ouvertement pour l’instauration d’un vote familial où seul le chef de famille masculin exercerait ce droit civique fondamental. D’autres appellent explicitement à l’abrogation du dix-neuvième amendement constitutionnel, remettant ainsi en question plus d’un siècle de progrès démocratique et d’égalité des sexes dans l’exercice de la citoyenneté américaine.