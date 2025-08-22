USA: l’octroi de 55 millions de visas, réexaminé

Donald Trump (Photo : ROBERTO SCHMIDT / AFP)

L’administration républicaine concrétise sa promesse électorale de durcir les règles migratoires, en adoptant une série de mesures restrictives visant à protéger, selon elle, les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. Parmi les premières actions : l’annulation de 6 000 visas étudiants et le gel des demandes de visas pour des ressortissants de pays comme le Zimbabwe.

La portée de cette politique atteint un niveau sans précédent avec le lancement d’un audit systématique concernant 55 millions de dossiers de détenteurs de visas. Cette initiative, d’une envergure inédite, révèle une volonté d’instaurer un suivi permanent et rigoureux de tous les visiteurs étrangers, quel que soit leur statut ou leur motif de présence.

Critères de surveillance renforcés

Le département d’État a formalisé une liste de critères stricts pouvant entraîner l’annulation d’un visa et l’expulsion immédiate. Les services migratoires scrutent désormais :

les dépassements de durée de séjour,

les infractions légales,

les antécédents criminels,

toute menace présumée pour la sécurité publique.

S’y ajoute la suspicion de liens, même indirects, avec des organisations classées comme terroristes.

En outre, cette surveillance ne se limite plus aux données administratives uniquement. En effet, les autorités américaines ont confirmé qu’elles allaient aussi étudier la présence numérique de ces 55 millions de personnes, en étudiant notamment leurs activités sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et d’autres. Tout manquement au droit américain sera alors immédiatement pris en compte.

Extension des mesures restrictives

Initialement ciblées vers les étudiants engagés dans des mouvements pro-palestiniens, ces restrictions s’élargissent désormais à d’autres catégories. Le gouvernement a notamment suspendu l’attribution de visas aux chauffeurs routiers étrangers, après un accident mortel en Floride impliquant un conducteur indien. Un accident qui avait alors fait grand bruit sur les réseaux sociaux, suscitant encore plus de critiques à l’encontre de l’immigration. Cet épisode, bien qu’isolé, sert désormais de prétexte pour justifier un resserrement global des règles.