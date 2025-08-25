USA : Trump fait chuter le nombre d’immigrés, un record depuis 60 ans

Ph : Ron sachs/ NEWSCOM/SIPA

Les États-Unis enregistrent une réduction significative de leur population étrangère depuis le début de l’année 2025. Selon le Pew Center, ce mouvement reflète les politiques mises en place par Donald Trump depuis son retour à la présidence, avec des conséquences sur tous les types de résidents étrangers.

Recul inédit de la population étrangère

Le Pew Center révèle qu’entre janvier et juin 2025, le nombre d’immigrés est passé de 53,3 millions à 51,9 millions, soit une baisse de 1,5 million de personnes. Ce chiffre inclut à la fois les résidents réguliers et ceux en situation irrégulière, atteignant un niveau jamais observé depuis six décennies.

Publicité

Les changements dans la réglementation migratoire, combinés à une atmosphère de vigilance renforcée, ont également touché les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les demandeurs d’asile. Des analyses plus détaillées de ces tendances peuvent être consultées dans des publications spécialisées sur les flux migratoires.

Engagements de campagne et effets concrets

Lors de sa candidature pour un second mandat, Donald Trump avait annoncé plusieurs mesures visant à limiter l’immigration : augmenter le rythme des expulsions, mettre fin à la citoyenneté automatique pour les enfants de parents non autorisés à résider aux États-Unis, et réactiver des programmes comme Remain in Mexico ou le Title 42. Il avait également prévu de filtrer les entrants selon certains critères idéologiques et de renforcer les moyens des agences telles que l’ICE et la Border Patrol.

Ces décisions expliquent en partie la diminution observée de la population étrangère et les restrictions accrues qui affectent aussi bien les immigrés légaux que les illégaux. La tendance enregistrée en 2025 met en lumière l’impact direct des choix politiques de la présidence sur la démographie immigrée du pays.