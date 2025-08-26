USA: Trump fait une affirmation choc

Donald Trump. Photo : DR

Lors d’une conférence de presse dans le Bureau ovale, Donald Trump a assumé une posture de leader fort, affirmant que certains Américains réclament un dirigeant sans compromis. Tout en rejetant l’étiquette de dictateur, il se présente comme un dirigeant pragmatique, face à une opinion publique profondément divisée. Ses décisions et son ton alimentent les tensions, dans un contexte de polarisation extrême.

Parmi ses annonces choc, le déploiement de la Garde nationale à Washington pour « rétablir l’ordre » a cristallisé les critiques. Trump justifie cette mesure par la lutte contre l’insécurité, mais ses opposants y voient une manœuvre pour museler la dissidence. Une démonstration de force qui renforce l’image d’un président en guerre contre ses détracteurs. Par ailleurs, d’autres villes s’apprêtent à connaître le même sort, à commencer par Chicago, en Illinois et Baltimore, dans le Maryland.

Des mesures symboliques aux relents liberticides

À titre d’exemple, certaines mesures prises par le chef de l’État laissent certains américains sans voix. Trump a signé un décret criminalisant le brûlage du drapeau américain, le punissant d’un an de prison ferme. Problème, ce décret porte directement atteinte à un arrêt de la Cour suprême de 1989, qui protège cet acte au nom de la liberté d’expression. Le texte prévoit aussi la révocation des visas pour les étrangers coupables de ce « délit ». Une provocation symbolique, qui sacrifie les libertés individuelles sur l’autel du patriotisme à l’heure où l’immigration est l’un des sujets les plus sensibles aux États-Unis.

Une stratégie de clash pour mobiliser son électorat

Enfin, les attaques frontales contre des gouverneurs démocrates, comme JB Pritzker (Illinois), traité avec mépris, ou Gavin Newsom (Californie) exacerbent les clivages. Ces dernières sont d’ailleurs perçues comme une tentative de museler l’opposition démocrate. Pritzker a riposté, dénonçant un comportement autoritaire et une militarisation de la gestion urbaine. Une stratégie dangereuse, à quelques mois seulement des midterms, essentiels pour Trump et les Républicains, qui souhaiteront tout faire pour conserver l’avantage au Sénat et à la Chambre des Représentants.