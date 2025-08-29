Venezuela : Maduro défie Trump et mobilise ses forces

Nicolas Maduro (Photo de FEDERICO PARRA)

Alors que les tensions entre Caracas et Washington atteignent un nouveau point critique, Nicolás Maduro a affirmé jeudi qu’il n’existait « aucune chance » pour que les États-Unis puissent envahir le Venezuela. Cette déclaration intervient après le déploiement de cinq navires de guerre américains dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Pourtant, après un léger rapprochement amorcé fin 2024, marqué notamment par la libération de prisonniers et des discussions bilatérales, les relations semblent désormais à nouveau au bord de la rupture.

Une mobilisation militaire et symbolique

Le gouvernement vénézuélien a déployé sa marine et des drones de surveillance dans ses eaux territoriales. Nicolás Maduro affirme avoir activé un « plan spécial » intégrant plus de 4,5 millions de miliciens pour défendre la souveraineté nationale, précise plusieurs médias internationaux dont Le Figaro depuis quelques heures.

Lors d’un exercice militaire retransmis par la télévision publique, le colonel Ramos Salazar a affirmé que « les opérateurs spéciaux révolutionnaires » se plaçaient « en première ligne » pour défendre la patrie, citant Simón Bolívar et Hugo Chávez comme figures de référence. Cette démonstration, à la fois militaire et médiatique, cherche à montrer la préparation du pays et à galvaniser l’opinion nationale.

Accusations américaines et durcissement des postures

De leur côté, les États-Unis continuent d’accuser Nicolás Maduro de liens avec le Cartel des Soleils, considéré par l’administration Trump comme une organisation terroriste. La prime pour toute information menant à son arrestation a été portée à 50 millions de dollars, renforçant la stratégie de pression maximale.

Si Washington justifie le déploiement de ses navires par la lutte contre le narcotrafic, Caracas y voit une tentative de « changement de régime » orchestrée depuis l’étranger. Cette militarisation croissante des tensions complique davantage toute perspective de reprise du dialogue, malgré les efforts diplomatiques engagés fin 2024. Le bras de fer entre le Venezuela et les États-Unis s’intensifie, dans un climat où chaque geste militaire et diplomatique alimente la méfiance entre les deux pays.