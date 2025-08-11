Visas Schengen : une nouvelle procédure pour les algériens

Visa Schengen

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens souhaitant se rendre en Suisse. Selon Observalgerie, les autorités helvétiques introduiront, à partir du 18 août 2025, un dispositif plus pratique pour gérer les demandes de visa Schengen. Ce changement vise à rendre la prise de rendez-vous plus fluide, surtout en période de forte affluence.

La Suisse, intégrée à l’espace Schengen, exige un visa préalable pour les algériens, contrairement aux ressortissants de certains pays qui bénéficient d’une exemption. Le nouveau système reposera sur une liste d’attente automatisée, permettant aux candidats d’obtenir un créneau dès qu’une place se libère, sans devoir surveiller en permanence les disponibilités.

La gestion complète de la procédure reste confiée à la plateforme VFS Global Algérie. Ce centre reçoit les demandes, collecte les documents et transmet les dossiers aux services consulaires suisses. Les justificatifs doivent être fournis en version originale avec une photocopie, et toute pièce en arabe doit être traduite en français par un traducteur agréé.

Pour de nombreux observateurs, cette évolution pourrait réduire les frustrations liées aux longs délais et au manque de créneaux, problèmes fréquents pour les destinations européennes très demandées. Elle illustre aussi la volonté de la Suisse d’adapter son organisation consulaire afin de maintenir un accès plus prévisible pour les candidats au visa, sans pour autant assouplir les exigences documentaires.