WhatsApp prépare un nouvel outil pour lutter contre les usurpations d’identité

Pour faire face aux problèmes grandissants d’usurpation de comptes, Meta développe une fonctionnalité innovante sur WhatsApp. Selon les informations révélées par WABetaInfo à partir d’une version test sur iOS, les utilisateurs pourront bientôt confirmer leur identité en reliant leur compte à leur profil Instagram.

Un badge de vérification directement lié au compte Instagram

Cette nouvelle option permettra d’obtenir un signe distinctif attestant de l’authenticité du profil WhatsApp, visible par les contacts. Pour activer cette vérification, il suffira de s’identifier via l’espace utilisateur des services Meta, en passant par Instagram. Une fenêtre s’affichera alors pour inviter l’utilisateur à se connecter et valider son identité, renforçant ainsi la fiabilité des échanges.

Une démarche vers plus de sécurité et d’intégration

Cette innovation montre la stratégie de Meta visant à créer une meilleure synergie entre ses différentes applications tout en renforçant la protection des comptes. En s’appuyant sur Instagram, réseau social déjà largement adopté, WhatsApp facilite la démarche pour ses utilisateurs tout en luttant plus efficacement contre les faux profils.

Un enjeu majeur pour la confiance dans les applications de messagerie

Avec la multiplication des fraudes liées à l’usurpation d’identité, la vérification des comptes devient un défi crucial. Des millions d’utilisateurs dans le monde sont exposés chaque année à ce type de risques, qui fragilisent la crédibilité des plateformes de communication. L’adoption d’un système de vérification par badge pourrait représenter une avancée significative dans la sécurisation des conversations, tout en simplifiant le processus pour les utilisateurs.

Cette mesure pourrait également servir de référence pour d’autres services de messagerie, marquant un tournant dans la gestion de la confiance et de l’authenticité des profils numériques.