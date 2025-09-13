Affaire biens mal acquis: La France confortée par une décision juridique

Photo DR

Depuis plus de quinze ans, plusieurs dirigeants étrangers ont été inquiétés par la justice européenne dans le cadre des affaires dites de « biens mal acquis ». Des enquêtes menées en France, en Suisse ou encore aux États-Unis ont révélé des patrimoines somptueux, souvent dissimulés derrière des sociétés écrans, financés par des fonds publics détournés. Le cas le plus emblématique demeure celui de Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de Guinée équatoriale. Surnommé Teodorin, il est devenu le visage d’un système où villas, voitures de luxe et collections d’art se sont multipliées à mesure que son pays restait marqué par une forte pauvreté. C’est sur cette toile de fond que la bataille judiciaire autour d’un hôtel particulier de l’avenue Foch, à Paris, a pris une dimension internationale.

Une demande rejetée par la Cour de La Haye

Ce vendredi, la Cour internationale de justice a tranché en défaveur de Malabo. La Guinée équatoriale réclamait des mesures d’urgence pour bloquer toute vente de l’immeuble saisi par les autorités françaises en 2012. Elle souhaitait également obtenir un accès complet au bâtiment, présenté comme relevant de ses intérêts souverains. La Cour, après avoir étudié les arguments avancés, a estimé que l’État africain n’avait pas réussi à démontrer qu’il détenait un droit plausible à la restitution du bien. Le verdict a été net : treize juges contre deux se sont prononcés pour rejeter la requête.

La décision prive ainsi la Guinée équatoriale de l’outil juridique qu’elle espérait pour ralentir le processus judiciaire engagé en France. L’hôtel particulier, d’une valeur estimée à plus de 100 millions d’euros et doté d’équipements dignes d’un palais moderne – hammam, cinéma privé, sanitaires recouverts de marbre et d’or –, demeure donc sous la main de la justice française.

Paris renforcé dans sa position

Pour la France, cette étape consolide la légitimité de ses actions dans l’affaire des biens mal acquis. L’argument de la souveraineté diplomatique, mis en avant par Malabo en affirmant que l’immeuble servait de représentation officielle, n’a pas convaincu les juges de La Haye. Le message envoyé est clair : une propriété privée, même détenue par un haut responsable politique, ne peut être assimilée automatiquement à une mission diplomatique pour échapper aux poursuites.

Au-delà de l’aspect juridique, ce rejet conforte Paris sur le plan diplomatique. La décision internationale constitue un soutien implicite à la démarche entreprise contre la corruption transnationale. Elle complique aussi la stratégie défensive de Teodorin Obiang, déjà fragilisé par les condamnations antérieures en France pour blanchiment et détournement de fonds publics.

Une bataille encore ouverte

Le jugement de la CIJ n’éteint pas le litige de fond. La propriété de l’avenue Foch reste au cœur d’un contentieux qui devra être tranché ultérieurement. Mais en refusant de geler la procédure française, les juges de La Haye placent la Guinée équatoriale dans une posture délicate. Ce revers illustre les difficultés rencontrées par les États cherchant à protéger, sur la scène internationale, les biens acquis de manière contestée par leurs dirigeants.

L’affaire rappelle enfin que derrière les murs dorés de l’hôtel particulier parisien se joue bien plus qu’un différend immobilier : c’est la crédibilité de la lutte contre la corruption et l’usage détourné des ressources nationales qui est en jeu.