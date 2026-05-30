France : une octogénaire algérienne honorée à Montceau-les-Mines pour son parcours familial

À Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, Fatima Benyoucef, une femme d’origine algérienne âgée de bientôt 82 ans, a reçu le 28 mai 2026 la Médaille de l’enfance et des familles. La distinction lui a été remise à l’hôtel de ville par la municipalité afin de saluer son parcours de mère de famille et les responsabilités qu’elle a assumées après être devenue veuve à un jeune âge.

Une distinction remise par la municipalité

La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’honneur de la mairie de Montceau-les-Mines. Selon le journal Le Journal de Saône-et-Loire, cette récompense a été attribuée à Fatima Benyoucef en reconnaissance de son engagement familial et du rôle qu’elle a joué auprès de ses proches durant plusieurs décennies.

Arrivée d’Algérie avec sa fille Zora, aujourd’hui décédée, elle s’est d’abord installée à Saint-Julien-sur-Dheune avant de rejoindre Montceau-les-Mines, où elle a construit l’essentiel de sa vie. Au fil des années, elle est devenue une figure connue dans le quartier du Bois du Verne. La maire de la commune, Isabelle Louis, a souligné cette proximité avec les habitants en rappelant que de nombreux commerçants et riverains la connaissent depuis longtemps.

« (…) dans la salle d’honneur de la Mairie, Mme la Maire a eu l’honneur de remettre la Médaille de l’Enfance et des Familles à Mme Benyoucef Fatima, entourée de sa famille et de nombreux élus, venus partager ce moment particulièrement émouvant. À 82 ans, Mme Benyoucef incarne avec une force admirable les valeurs de courage, de dévouement et d’amour familial. Devenue veuve à seulement 30 ans, elle a élevé seule ses 9 enfants avec une immense dignité, une détermination remarquable et un amour sans faille. Aujourd’hui entourée de 19 petits-enfants et de 7 arrière-petits-enfants, elle peut mesurer le chemin parcouru et l’héritage précieux qu’elle a transmis au fil des générations« , écrit sur Facebook la ville de Montceau les Mines.

Un parcours marqué par les responsabilités familiales

D’après les éléments rapportés par Le Journal de Saône-et-Loire, Fatima Benyoucef a dû faire face très tôt au décès de son époux. Cette situation l’a conduite à assumer seule l’éducation de sa famille et les nombreuses responsabilités du quotidien.

La Médaille de l’enfance et des familles est une distinction officielle française décernée à des personnes ayant élevé plusieurs enfants ou rendu des services remarquables dans le domaine de la famille. Son attribution est encadrée par les pouvoirs publics et fait l’objet de cérémonies organisées dans les communes ou les préfectures.

Une récompense toujours attribuée dans plusieurs communes françaises

Ces derniers mois, plusieurs villes françaises ont également procédé à des remises de la Médaille de l’enfance et des familles à des parents ou figures familiales reconnues pour leur engagement éducatif et leur dévouement auprès des enfants.

À Montceau-les-Mines, la cérémonie du 28 mai a permis de mettre à l’honneur le parcours personnel de Fatima Benyoucef, près de quarante ans après son installation dans la région. La distinction rejoint désormais les récompenses officiellement enregistrées au titre de la promotion 2026 de cette médaille.