Afrique : la Chine va investir 1,4 milliard $ pour relier deux pays

Depuis deux décennies, la Chine est devenue un acteur central de la construction d’infrastructures en Afrique. Du chemin de fer Addis-Abeba–Djibouti à la ligne Nairobi–Mombasa, en passant par des ports et des autoroutes, Pékin a multiplié les projets qui redessinent la carte du continent. Ces investissements ne sont pas seulement techniques. Ils transforment les échanges commerciaux, rapprochent des régions entières et ouvrent de nouveaux corridors économiques. C’est dans cette continuité que s’inscrit le projet ferroviaire reliant la Zambie et la Tanzanie.

Une ligne historique en quête de renouveau

Le chemin de fer TAZARA, long de 1 860 km, est bien connu des habitants de la région. Construit dans les années 1970 avec l’aide chinoise, il a longtemps été le trait d’union entre les riches mines de cuivre de la Zambie et le port de Dar es-Salaam, en Tanzanie. Mais au fil du temps, la vétusté des infrastructures a freiné son efficacité. Les locomotives peinaient à répondre à la demande et la voie ferrée, souvent endommagée, ne permettait plus de supporter le volume croissant du trafic minier.

C’est pour remettre cette artère vitale sur les rails que la Chine a récemment signé un accord d’investissement estimé à 1,4 milliard $. Le projet ne se limite pas à la rénovation de la voie : il prévoit aussi l’achat de nouveaux trains, locomotives et wagons afin de fluidifier le transport des minerais et des marchandises.

Une concession de 30 ans et des enjeux stratégiques

En échange de ce financement colossal, Pékin obtient une concession de 30 ans pour exploiter et moderniser le réseau. Cet engagement à long terme traduit non seulement la volonté de sécuriser ses partenariats en Afrique australe, mais aussi l’importance stratégique de la Copperbelt, qui abrite l’une des plus grandes réserves mondiales de cuivre.

Pour la Zambie et la Tanzanie, l’enjeu est double : améliorer la compétitivité de leurs exportations et renforcer leur rôle de carrefour économique régional. Une ligne ferroviaire plus rapide et plus fiable, c’est la promesse de coûts réduits, de délais plus courts et d’opportunités accrues pour les entreprises locales. On peut comparer ce projet à une autoroute souterraine pour les richesses minières, où chaque amélioration technique ouvre de nouvelles voies de prospérité.

La modernisation du TAZARA illustre la manière dont la Chine consolide ses liens avec l’Afrique par des projets structurants. Au-delà des chiffres, c’est une question de mobilité, de souveraineté économique et de projection dans l’avenir. Pour la Zambie et la Tanzanie, ce chemin de fer rénové n’est pas seulement un outil logistique : il devient un levier pour transformer leurs économies et renforcer leur place dans les échanges mondiaux.