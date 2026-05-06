Pour renouer avec l'Afrique, Macron choisit Nairobi après le recul français en zone francophone

Emmanuel Macron entame samedi 10 mai une tournée africaine de plusieurs jours, avec pour pièce centrale le sommet « Africa Forward », co-organisé par la France et le Kenya les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi. C’est la première fois qu’un sommet Afrique-France se tient sur le continent africain et dans un pays anglophone.

Le président français fait d’abord escale en Égypte, où il inaugure avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi l’Université de la Francophonie Senghor à Alexandrie, avant d’arriver dimanche à Nairobi pour une visite bilatérale avec le président kényan William Ruto. Le sommet proprement dit s’ouvre lundi avec un forum d’affaires réunissant plus de 2 000 dirigeants et décideurs africains et français, selon les données publiées par Business France.

Un format inédit, délibérément tourné vers l’économie

La journée du 11 mai, placée sous le thème « Inspire and Connect », comprend également des séquences consacrées au sport, à la restitution de biens culturels africains et à un échange avec des étudiants kényans. Le 12 mai réunit une trentaine de chefs d’État et de gouvernement autour de Ruto et Macron, avec à l’ordre du jour le financement du développement, la souveraineté alimentaire, les infrastructures numériques et l’accès à l’énergie. Un concert de clôture en présence de musiciens africains est prévu en fin de journée.

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L’Élysée a défini l’ambition du sommet comme celle d’« accélérer les investissements croisés » entre la France et le continent africain. Le précédent sommet Afrique-France, tenu à Montpellier en 2021, s’était déroulé sans chefs d’État africains, uniquement avec la société civile, dans un climat de tensions diplomatiques avec plusieurs capitales francophones.

Nairobi comme signal après les ruptures en zone francophone

Le choix du Kenya traduit un repositionnement géographique de Paris sur le continent. Depuis 2021, la France a été contrainte de retirer ses forces militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays où des juntes ont pris le pouvoir et rompu leurs accords de défense avec Paris. William Ruto est devenu un interlocuteur privilégié de Macron sur les questions de refonte de l’architecture financière internationale.

La tournée se prolonge le 13 mai par une étape à Addis-Abeba, où Macron rencontrera des responsables de l’Union africaine. Les conclusions du sommet Africa Forward seront formellement présentées par la France lors du sommet du G7, prévu à Évian du 15 au 17 juin 2026.