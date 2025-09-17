Air Max RK61: Didier Drogba incarne la nouvelle Nike signée Air Afrique

Photo : DR

Le collectif Air Afrique, installé à Paris, s’associe à Nike pour lancer la nouvelle Air Max RK61 précise le site de la marque de sneakers. Ce modèle, inspiré de l’histoire aérienne africaine, sera commercialisé à partir du 9 octobre au prix de 210 $ US selon Hypebeast. L’initiative met en avant la culture africaine et sa diaspora à travers une campagne tournée en cabine d’avion. Des figures emblématiques telles que Didier Drogba et la sprinteuse Marie-Josée Ta Lou-Smith y participent. Cette collaboration illustre la volonté d’allier patrimoine et modernité dans l’univers des sneakers.

Une création qui puise dans la mémoire et le style

La Air Max RK61 s’appuie sur un héritage précis : le code RK, utilisé autrefois pour les vols d’Air Afrique, et l’année 1961, date de création de la compagnie. Le design intègre des références directes à l’aviation, comme une unité Air Max inspirée d’un moteur d’avion, un marquage en morse sur la semelle extérieure et une tirette zippée ornée du logo d’Air Afrique. L’intérieur de la chaussure reprend quant à lui les motifs des sièges d’avion de l’époque. Pensée comme une chaussure habillée mais fidèle aux standards de la sneaker, cette version s’inspire de la coutume du “retour au pays en tenue élégante”.

La campagne publicitaire associe à cette sortie plusieurs personnalités. Aux côtés de l’ancien attaquant de la sélection de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, figure majeure du football africain. Une ancienne employée d’Air Afrique, ainsi que la chanteuse malienne Oumou Sangaré, apparaissent également dans les visuels publiés sur le site de la marque Nike. Le récit se déploie dans un avion, symbole de l’expérience collective de voyage et de transmission. Ces éléments renforcent le lien entre identité culturelle et expression contemporaine de la mode, un sujet sur lequel un média spécialisé pourrait insérer un lien complémentaire.

Nike, un long historique de collaborations

Cette association s’inscrit dans la continuité de projets antérieurs qui ont marqué l’industrie. L’un des plus emblématiques reste la collaboration Nike x Virgil Abloh sous la griffe Off-White. Lancée en 2017, la série baptisée “The Ten” revisitait dix modèles iconiques de l’équipementier en proposant une esthétique déstructurée et immédiatement reconnaissable. Ce partenariat a transformé la perception des sneakers comme objets de collection, en élargissant le marché au-delà du sport et en attirant l’attention de la haute couture. Cette stratégie de co-création entre artistes et marques reste au cœur du développement de Nike, et la collaboration avec Air Afrique en est un nouvel exemple.

À travers cette démarche, Nike poursuit un objectif double : élargir sa clientèle en s’appuyant sur des communautés créatives, et valoriser des récits culturels qui dépassent le simple cadre commercial. Pour Air Afrique, c’est une occasion de prolonger son travail de réactivation de la mémoire de la compagnie aérienne disparue, tout en proposant une lecture contemporaine du voyage et de la diaspora. Une telle initiative pourrait aussi être comparée à d’autres alliances mode-sport accessibles via un futur lien éditorial.