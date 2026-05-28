Afrique : la Russie accuse l’Ukraine d’alimenter le terrorisme

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a affirmé jeudi 28 mai, lors d’un forum international sur la sécurité organisé à Moscou, que la menace terroriste connaissait une progression « dangereuse » en Afrique. Le responsable russe a accusé l’Ukraine de participer activement à cette dégradation sécuritaire et d’agir comme un relais de la politique « néocoloniale » des pays occidentaux sur le continent.

Ces déclarations ont été faites devant plusieurs délégations étrangères réunies dans la capitale russe pour cette rencontre consacrée aux questions de sécurité internationale. Moscou n’a toutefois présenté aucun élément public permettant d’étayer ces accusations visant Kiev.

Moscou relance ses accusations contre Kiev

Les autorités russes multiplient depuis plusieurs mois les déclarations accusant l’Ukraine d’étendre la confrontation avec la Russie à certaines régions africaines, notamment au Sahel. Des responsables russes avaient déjà évoqué en 2024 un soutien extérieur présumé à des groupes hostiles aux intérêts de Moscou sur le continent.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a repris cette ligne jeudi en liant l’instabilité sécuritaire africaine aux actions de l’Ukraine et de ses alliés occidentaux. Une courte déclaration relayée par des médias russes affirme que Kiev chercherait à « déstabiliser » plusieurs zones du continent.

L’Ukraine avait déjà rejeté de précédentes accusations similaires formulées par Moscou. Les autorités ukrainiennes avaient alors dénoncé des affirmations sans preuves et accusé la Russie de chercher à renforcer son discours diplomatique en Afrique.

Une rivalité d’influence autour du Sahel

Ces échanges interviennent alors que la Russie poursuit le renforcement de sa coopération militaire avec plusieurs pays africains confrontés aux attaques jihadistes, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Après la disparition progressive du groupe Wagner, Moscou a réorganisé une partie de sa présence sécuritaire à travers Africa Corps, une structure contrôlée par l’État russe.

Les autorités russes cherchent également à consolider leurs relations politiques et économiques avec plusieurs gouvernements africains dans un climat de tensions persistantes avec les pays occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Le forum de Moscou doit se poursuivre avec plusieurs réunions consacrées à la coopération sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme et aux partenariats militaires entre la Russie et des États africains.