« Amis proches » : WhatsApp mise sur l’intimité avec une nouvelle option

Depuis son lancement en 2009, WhatsApp s’est imposée comme l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées au monde. Mais ce succès ne repose pas seulement sur sa popularité : l’application se réinvente en permanence. Chiffrement des conversations, appels vidéo, canaux d’informations, communautés… chaque année apporte son lot de nouveautés destinées à rendre l’expérience plus intuitive et plus sécurisée. La prochaine étape dans cette évolution s’annonce tout aussi stratégique : offrir un meilleur contrôle sur la visibilité des statuts grâce à une nouvelle option baptisée « Amis proches ».

Plus de contrôle sur ses mises à jour de statut

Jusqu’à présent, WhatsApp permettait déjà de limiter l’accès aux statuts grâce à trois choix : les partager avec tous ses contacts, les exclure pour certaines personnes ou ne les montrer qu’à une sélection définie. Cette gestion reste efficace, mais elle peut vite devenir fastidieuse, notamment lorsque l’on souhaite partager du contenu plus personnel avec un cercle restreint sans devoir reconfigurer les paramètres à chaque fois.

La fonctionnalité « Amis proches », repérée par Wabetainfo dans la version bêta 2.25.25.2 sur Android, vient simplifier ce processus. L’utilisateur pourra constituer une liste permanente de contacts privilégiés qui auront un accès exclusif à certaines publications. Concrètement, publier un statut pour ses « amis proches » ne demandera qu’un simple clic, à l’image de ce que propose déjà Instagram.

Cette nouveauté s’adresse à ceux qui veulent créer des espaces plus intimes au sein d’une application utilisée souvent à grande échelle. Par exemple, un utilisateur pourra partager les photos de son week-end ou une annonce personnelle uniquement avec une poignée de personnes de confiance, sans craindre qu’elles ne soient vues par des collègues, des connaissances lointaines ou des contacts professionnels.

Une stratégie pour fidéliser les utilisateurs

Derrière cette mise à jour se cache une logique claire : renforcer la personnalisation et donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie numérique. Dans un monde où les frontières entre sphères personnelle et professionnelle s’effacent, cette segmentation devient essentielle. WhatsApp semble miser sur une approche plus flexible, où chacun pourra adapter son usage de la plateforme selon ses relations et ses besoins.

Si la fonctionnalité est encore en phase de test, son arrivée prochaine pourrait marquer une étape importante pour la messagerie. Elle offrirait à WhatsApp une nouvelle façon de se différencier de ses concurrents directs, tout en répondant aux attentes croissantes des utilisateurs en matière de confidentialité.