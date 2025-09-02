Armement en Europe : 381 milliards d’euros d’investissements attendus

Parlement européen (Photo DR)

L’Union européenne se prépare à renforcer massivement sa capacité de défense. Selon Business AM, l’Europe va investir 381 milliards d’euros dans les dépenses militaires en 2025, un montant record destiné à protéger ses citoyens et à sécuriser le continent face aux menaces actuelles.

Ce budget servira à moderniser les équipements militaires, améliorer les systèmes de surveillance et renforcer la coopération entre les États membres. L’Agence européenne de défense, qui a publié ces chiffres, souligne que ces investissements sont essentiels pour permettre à l’Union de répondre efficacement aux crises et aux risques émergents.

L’ampleur de ce budget reflète également la volonté de l’UE de s’affirmer sur le plan stratégique. Les conflits géopolitiques récents et l’instabilité à ses frontières ont mis en évidence la nécessité pour l’Europe de disposer d’une défense robuste et autonome.

Au-delà de la sécurité, cette enveloppe pourrait aussi avoir un impact économique significatif. Les dépenses militaires massives soutiennent l’innovation technologique et créent des emplois dans les industries de défense, tout en stimulant la recherche et le développement dans des secteurs annexes. Pour l’Union européenne, ce budget record ne se limite donc pas à un enjeu militaire. Il traduit aussi une ambition de souveraineté stratégique et de résilience face aux incertitudes mondiales, tout en consolidant son industrie de défense.