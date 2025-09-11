Un soldat russe (Associated Press)

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie s’appuie de plus en plus sur les drones pour frapper des cibles sans exposer ses soldats. Après avoir utilisé des modèles importés d’Iran et développé des versions locales, Moscou semble désormais combiner des technologies venues de différents horizons pour améliorer ses capacités offensives. Cette approche a donné naissance à un appareil inédit, à la fois autonome et capable de transmettre des images en direct depuis le front.

BM-35 : un drone polyvalent et surprenant

Les services de renseignement ukrainiens ont identifié ce nouvel engin sous le nom de BM-35. Selon le site spécialisé Militarnyi et des publications sur Telegram de l’analyste militaire Serhiy « Flash » Beskrestnov, le drone a déjà été déployé sur plusieurs villages, où il a effectué des frappes ciblées. Ce drone se caractérise par une aile en delta, un moteur à essence propulsif placé à l’avant et la capacité de transporter plusieurs charges explosives. Il peut également diffuser en direct des images, offrant aux forces russes une vision précise de leurs objectifs.

Ce qui intrigue particulièrement les analystes, c’est la présence d’au moins 41 pièces provenant de l’étranger, dont certaines fabriquées aux États-Unis et en Chine. L’incorporation de composants américains dans une arme utilisée par la Russie souligne le paradoxe d’une guerre où des circuits industriels mondiaux se retrouvent impliqués, volontairement ou non, dans la production de matériel militaire.

Publicité

Conséquences et enjeux

La mise en service du BM-35 montre la transformation des conflits modernes, où la technologie prend autant d’importance que le nombre de combattants sur le terrain. Les images diffusées par des experts ukrainiens sur Telegram montrent un appareil précis, capable de frapper des bâtiments administratifs et de fournir des informations en temps réel. Cependant, l’intégration de pièces étrangères pourrait susciter des tensions internationales, notamment si elles proviennent de circuits commerciaux ou civils détournés à des fins militaires.

Le BM-35 est plus qu’un simple drone : il symbolise la manière dont la Russie combine innovation et pragmatisme pour renforcer ses capacités offensives. Dans un conflit où la rapidité et la précision sont déterminantes, ces engins pourraient changer le rapport de forces sur le terrain, tout en posant des défis inédits sur le plan diplomatique et technologique.