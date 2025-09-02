Armements : la Chine va dévoiler de nouvelles armes de pointe

(Michele Spatari - Getty Images)

La montée en puissance de la Chine s’accélère dans un contexte géopolitique explosif, marqué par la guerre en Ukraine, le conflit Israël-Gaza, et la menace persistante d’une confrontation avec Taïwan, que Xi Jinping revendique comme une partie intégrante de la Chine.

Les tensions commerciales avec les États-Unis, alimentées par des désaccords sur les technologies et les tarifs douaniers, poussent Pékin à contester l’hégémonie américaine et à redessiner l’ordre mondial, sur les plans économique, technologique et militaire.

De fait, le défilé militaire chinois, prévu le 3 septembre 2025 prochain afin de célébrer le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale sera forcément très scruté. Sur l’avenue Tian’anmen, Pékin exhibera ses armements les plus avancés, tous conçus et produits localement, selon l’armée.

Une vitrine de l’innovation militaire chinoise

Une démonstration de force destinée à affirmer sa puissance face à Washington et à réaffirmer ses ambitions dans des zones stratégiques comme le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. Car les répétitions effectuées ont démontré que Pékin allait probablement dévoiler un tout nouvel arsenal militaire de pointe.

Des missiles antinavires YJ-15 à YJ-20, certains hypersoniques, capables de neutraliser des porte-avions américains, ainsi que des drones sous-marins autonomes, parmi les plus sophistiqués au monde. Le système antimissile HQ-29, conçu pour intercepter des satellites en orbite basse, et un laser mystérieux, potentiellement le plus puissant jamais déployé, devraient aussi être présentés.

Un signal fort à l’attention du monde

Des innovations qui illustrent la volonté de Pékin de rivaliser avec les États-Unis, même si des doutes persistent sur leur efficacité opérationnelle. Au-delà du spectacle, ce défilé est un message politique : la Chine entend s’imposer comme une superpuissance militaire et technologique. Dans un monde en crise, où les tensions avec Washington s’intensifient et où l’Occident apparaît divisé, Pékin saisi cette occasion pour afficher sa détermination à bousculer l’ordre établi et à consolider son leadership régional et global.