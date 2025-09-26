Bac au Bénin : attestations, diplômes et relevés disponibles désormais en ligne

La Direction de l’Office du Baccalauréat du Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. Les demandes d’actes liés au baccalauréat – diplômes, attestations, relevés ou encore authentifications – peuvent désormais être effectuées en ligne à travers la plateforme services.bac.bj. Cette innovation offre aux usagers, qu’ils résident au Bénin ou à l’étranger, la possibilité de solliciter leurs documents officiels sans avoir à se déplacer physiquement.

D’après les modalités précisées par l’OB, chaque requête doit être accompagnée des pièces justificatives requises, telles que l’acte de naissance, le relevé de notes ou la quittance de paiement, à soumettre directement sur la plateforme. Une fois le dossier validé, l’usager est informé de la disponibilité de l’acte demandé, qu’il pourra retirer sur place ou recevoir par voie d’expédition. Pour l’institution, cette digitalisation répond à un double objectif : améliorer l’accessibilité aux services et réduire les délais de traitement, tout en renforçant l’efficacité de l’administration publique dans le secteur de l’éducation.