Retrait des fiches de parrainage au Bénin : 30 élus manquent encore à l’appel

Le processus de délivrance des formulaires de parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2026 se poursuit à la Commission électorale nationale autonome (Céna). Du mardi 2 au lundi 8 septembre, 54 maires et 102 députés ont accompli cette formalité. Selon les chiffres communiqués à la date du 8 septembre, 30 élus n’ont pas encore effectué le déplacement.

Au fil des jours, plusieurs personnalités politiques se sont exprimées à la sortie des locaux de la Céna pour livrer leurs impressions sur l’organisation et l’accueil réservés aux élus. Le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou, a salué le bon déroulement du processus : « C’est avec une grande joie que j’ai retiré mon formulaire de parrainage. J’ai été sidéré par l’organisation que j’ai vue sur place. La Céna est bien organisée et déroule progressivement son calendrier. Ce qui nous conduit résolument vers des élections inclusives et apaisées (…). Je viens également de contribuer à la parfaite organisation de ces élections générales de 2026. (…) Le Bénin est en train de poser des pas de géants en matière d’organisation des élections. »

De son côté, le député Armand Gansè, élu du Bloc républicain, a insisté sur l’importance du dispositif en place : « Déférant aux recommandations de la loi, je suis venu ce matin retirer ma fiche de parrainage (…). Je dois profiter de l’occasion pour féliciter le dispositif mis en place ici par la Céna. (…) La suite se fera au niveau des états-majors des partis politiques puisqu’on n’est plus dans un Bénin brouillon. Nous sommes aujourd’hui dans un Bénin structuré. »

Le maire d’Athiémé, Saturnin Dansou, a pour sa part évoqué « un plaisir et une fierté » de participer à ce mécanisme prévu par les textes : « Quand les textes sont appliqués tels que nous les avons voulus, tout le monde est d’accord que le processus a bien démarré (…). Nous avons été bien reçus, tout s’est bien passé. La suite, c’est que chacun garde sa fiche et se met à la disposition de son parti politique. »

Même constat du côté d’Ifangni, où le maire Okpeicha Kolawolé Adissa Franck, membre fondateur de l’Upr, a mis en avant le caractère civique de la démarche : « Je tiens à remercier la Céna pour le dispositif mis en place. (…) C’est un sentiment de joie et de patriotisme de venir faire ce devoir civique. La suite sera décidée par mon parti politique (…). J’attends l’investiture du candidat de mon parti pour la suite. » Avec déjà plus de 150 élus ayant retiré leur formulaire, la Céna franchit une nouvelle étape dans la préparation des élections générales de 2026. Le processus prendre fin ce vendredi 12 septembre 2025 à 18h.