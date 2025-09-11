Bénin : La liste électorale provisoire sera affichée du 13 au 28 septembre

Photo d'illustration : DR

L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a annoncé que la liste électorale informatisée provisoire sera affichée dans l’ensemble des centres de vote du 13 au 28 septembre 2025. Cette opération s’inscrit dans le processus préparatoire aux élections générales de 2026.

Établie à partir du fichier national de l’état civil, la liste électorale repose sur la même base de données utilisée pour la délivrance de la carte nationale d’identité, de l’Identifiant fiscal unique (IFU) et d’autres documents officiels. Selon l’Anip, « son état est parfait puisqu’il s’agit de nos propres données », précisant que tous les citoyens béninois y sont concernés.

Durant cette période de deux semaines, les électeurs pourront consulter les listes, demander des corrections éventuelles ou solliciter un transfert de centre de vote. Une mise à jour sera ensuite effectuée avant l’impression définitive des listes électorales.

Vérification du bureau de vote

Pour être inscrit, trois conditions sont exigées : être de nationalité béninoise, avoir au moins 18 ans révolus à la date du scrutin et jouir de ses droits civils et politiques. Les citoyens qui n’ont pas encore participé au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) disposent de quelques semaines supplémentaires pour le faire. La date limite est fixée au 28 septembre 2025, après quoi aucune nouvelle inscription ni correction ne sera acceptée.

Les électeurs peuvent vérifier leur centre de vote par téléphone en composant le 15110#, en choisissant l’option 4 et en saisissant leur Numéro personnel d’identification (NPI). L’Anip met également à disposition l’application mobile Anipbenin.bj, accessible sur Android et iOS, qui permet de consulter directement son bureau de vote grâce au NPI.