Bénin : Le gouvernement répond au parti LD sur la demande de démission de Wadagni

Photo : DR

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité présidentielle à l’élection de 2026 continue de susciter des réactions dans la classe politique béninoise. Après la demande de démission formulée par le parti Les Démocrates (LD), l’Exécutif a tenu à clarifier sa position.

Dans une déclaration faite le vendredi 5 septembre 2025, lors d’une rencontre avec la presse au ministère des Affaires étrangères, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole, a estimé que les inquiétudes de l’opposition sont infondées. « Le temps viendra pour le ministre d’État, candidat désigné de la majorité présidentielle, de se mettre en congé du gouvernement. Ce n’est pas l’opposition qui nous apprendra à bien faire les choses », a-t-il affirmé.

Publicité

La veille, Les Démocrates, formation dirigée par l’ancien président Boni Yayi, avaient demandé la démission du ministre en charge de l’Économie et des Finances. Le parti a mis en avant un risque de conflit d’intérêts, en rappelant que la Direction générale des impôts, sous la tutelle du ministère, délivre les quitus fiscaux nécessaires à toute candidature à la présidentielle.

Le gouvernement rejette toutefois l’idée d’un départ précipité de Romuald Wadagni. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, la période actuelle reste cruciale pour la gestion des affaires publiques. « Nous sommes à la veille d’une session parlementaire consacrée au budget. Les équipes du ministère sont mobilisées pour finaliser le document qui devra ensuite être défendu devant la Représentation nationale », a-t-il expliqué. L’Exécutif assure que Romuald Wadagni prendra ses dispositions pour se retirer temporairement de ses fonctions afin de se consacrer à sa campagne. Aucune date précise n’a toutefois été avancée.