Bénin : Vlavonou dope le moral à sa troupe politique

Président Vlavonou. Photo : Assemblée Nationale / Benoit KOFFI

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou après avoir retiré sa fiche de parrainage hier jeudi à la commission électorale, était allé doper le moral aux militants de l’Union Progressiste « Le renouveau » concernant le choix lumière du bloc de la majorité porté sur Romuald Wadagni.

Il était dans ce rôle en compagnie du maire, Charlemagne Yankoti son bras politique opérationnel dans le contrôle du terrain. Une occasion pour le président de l’Assemblée nationale d’exprimer ses réelles motivations concernant le choix du bloc des partis politiques mobilisés derrière le président de la République, Patrice Talon pour la mise en œuvre des programmes de développement. Pour le président Vlavonou, les mérites du candidat désigné par la majorité présidentielle ne sont plus à démontrer. Elles se lisent à travers son efficacité dans la fonction du ministre des finances chargé de la coordination de mobilisation des ressources pour financer les programmes de développement. Cela à en croire ses propos, l’affirmation du leadership dans l’exercice de la fonction. Mais avant cette adresse en direction des militants, son retrait de fiche de parrainage a été effectif dans une ambiance de grande satisfaction où le président a félicité les agents de la Céna dont il est fier pour la preuve de sacrifice national.