Délivrance de quitus fiscal au Bénin: Des inquiétudes malgré les assurances de la DGI

Credit : M.A pour LNT

À mesure que les élections générales de 2026 approchent au Bénin, l’obtention du quitus fiscal, condition sine qua non pour la participation des candidats, revient au cœur des débats. Cet acte administratif, qui certifie la régularité d’un citoyen vis-à-vis du fisc, occupe une place centrale dans les démarches administratives et fiscales. Bien que le gouvernement ait affirmé sa volonté d’assurer la transparence et la célérité du processus, certains observateurs soulignent les défis liés au traitement des nombreuses demandes attendues dans les prochains mois. Selon le Code électoral, tout citoyen désirant briguer un mandat électif doit présenter un quitus fiscal valide. Cette exigence, présentée comme un moyen de promouvoir la probité et la bonne moralité des candidats, avait déjà été introduite lors des précédentes échéances. Pour 2026, la mesure reste en vigueur et constitue une condition préalable pour tout candidat aux postes de conseillers communaux, de maires, de députés ou de président de la République. Cependant, cette exigence comporte des implications organisationnelles significatives, au regard du volume important de dossiers à traiter. En effet, plusieurs dizaines de milliers de quitus fiscaux devront être délivrés en un laps de temps. Les services de la direction générale des impôts (DGI) sont d’ores et déjà sollicités et la pression ne fera que s’accentuer à mesure que la période électorale se rapprochera.

Les assurances de l’État et des craintes

Face aux inquiétudes, le gouvernement béninois a tenu à rassurer. La DGI a affirmé que la délivrance des quitus fiscaux se passera normalement. « Aucun citoyen éligible ne sera laissé de côté. Les procédures sont claires, la plateforme est accessible et les délais seront respectés », a déclaré une voix représentative de l’Etat. Malgré ces annonces, des préoccupations subsistent. Plusieurs acteurs politiques redoute des lenteurs administratives. D’autres observateurs mettent en avant la fracture numérique. En effet, si la plateforme en ligne est désormais la voie principale, une partie des populations rurales et certains acteurs politiques peu familiarisés avec l’outil digital pourraient se retrouver désavantagés.

Une question de célérité et de transparence

Le véritable nœud du problème réside dans la capacité de l’administration fiscale à absorber la demande massive de quitus dans un délai restreint. En 2026, on estime que plusieurs dizaines de milliers de candidatures, tous niveaux confondus, nécessiteront la délivrance de ce document. Comment garantir la célérité sans failles techniques ou engorgements ?

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici