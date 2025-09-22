Economie et développement : Le Bénin en tête de la transparence budgétaire dans l’UEMOA

Photo d'illustration : la ville de Cotonou

Le Bénin se distingue une fois de plus sur la scène régionale en s’imposant comme le leader incontesté de la transparence budgétaire au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Une performance saluée par les chiffres du classement Scores OBS (Observateur permanent auprès de l’UEMOA), qui placent le pays en tête, devant la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Cette réussite est le fruit d’une démarche proactive visant à instaurer un processus budgétaire plus ouvert et accessible, renforçant ainsi la confiance des citoyens.

Selon les données présentées par Gérard Sokégbé, directeur de l’analyse et de la synthèse des performances au ministère des Finances, le Bénin a réalisé un bond significatif, passant d’un score de 65% en 2021 à 79% en 2023. Cette progression fulgurante démontre l’engagement du gouvernement à respecter les principes fondamentaux de la transparence budgétaire, notamment l’exhaustivité, la clarté et l’accessibilité des informations. Le Bénin devance la Côte d’Ivoire, qui a obtenu respectivement 48% et 56% sur la même période, et le Sénégal, qui se classe troisième avec des scores de 40% et 42%.

La transparence budgétaire, bien plus qu’une simple publication de chiffres, est une philosophie de gestion. Elle repose sur des piliers essentiels tels que l’exhaustivité, garantissant que le budget couvre toutes les dépenses et ressources de l’État sans exception, et la clarté, qui exige que toutes les informations soient présentées dans un langage simple et compréhensible par le grand public. L’accessibilité des données, qui doivent être disponibles gratuitement et facilement, est tout aussi cruciale, tout comme la fiabilité, assurée par des entités indépendantes comme la Cour des comptes et le Parlement.

En outre, cette performance n’aurait pas été possible sans des mécanismes de participation robustes, impliquant les citoyens, les médias et les organisations de la société civile dans le débat budgétaire. Cela permet non seulement de renforcer la redevabilité des décideurs face à la gestion des ressources publiques, mais aussi de mettre en place des sanctions en cas de mauvaise gestion. C’est dans cette optique que le Bénin s’est érigé en un modèle de bonne gouvernance pour la sous-région, prouvant que la transparence est un moteur de développement et de stabilité.