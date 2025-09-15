France : quand le Niger se moque de Macron et des troubles politiques

Ph : Reuters

La crise politique qui secoue Paris ne passe pas inaperçue à Niamey. La télévision publique nigérienne en a fait un sujet de choix, tournant en dérision Emmanuel Macron et les difficultés de la scène politique française. Cette mise en avant traduit un renversement des rôles où l’ancien partenaire africain, longtemps critiqué et sermonné par Paris, pointe désormais du doigt les failles de l’Hexagone.

Une relation fragilisée depuis plusieurs années

Les tensions entre la France et le Niger ne datent pas d’hier. Après des décennies de coopération militaire et économique, les relations se sont brutalement dégradées à la suite du coup d’État de juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, allié de Paris. Le pouvoir militaire arrivé aux responsabilités a exigé le départ des forces françaises, jugées trop présentes et inefficaces dans la lutte contre les groupes armés. L’ambassadeur français a été expulsé et la coopération sécuritaire suspendue. Ce bras de fer reflétait aussi une dynamique régionale, puisque le Burkina Faso et le Mali avaient déjà pris des mesures similaires, marquant un recul de l’influence française dans une zone où elle se présentait depuis longtemps comme un acteur central.

Les difficultés françaises tournées en spectacle

C’est dans ce climat que la Radio-Télévision du Niger (RTN) a consacré plusieurs minutes de son journal télévisé du 10 septembre aux déboires de la vie politique française. Le récit présenté aux téléspectateurs insistait sur l’incapacité supposée des responsables français à maintenir la stabilité institutionnelle : blocage budgétaire, gouvernements successifs fragilisés et manque d’accords politiques. L’accent a été mis sur l’isolement d’Emmanuel Macron, décrit comme enfermé dans une tour d’ivoire, entouré de proches coupés de la réalité. Une rhétorique qui inverse les critiques habituellement adressées par Paris à ses partenaires africains, accusés de déficits démocratiques.

Publicité

Le slogan ironique « Merci qui ? Merci Macron ! » a résonné comme une pique symbolique, visant à ridiculiser le président français au moment où il traverse une période délicate. Le même sujet, pratiquement repris mot pour mot, a été diffusé à Bamako par l’ORTM, confirmant une volonté partagée entre plusieurs pays du Sahel de tirer profit des difficultés françaises pour conforter leur discours souverainiste.

Une offensive médiatique révélatrice

La stratégie adoptée par la télévision nigérienne illustre la place que peut occuper l’image dans le rapport de force entre États. Montrer un président français affaibli sur son propre terrain politique revient à renvoyer aux critiques de Paris un effet miroir. Pour les pouvoirs militaires du Sahel, ce type de message s’adresse à la fois à leur opinion publique, pour légitimer leur rupture avec l’ancien allié, et à l’étranger, pour souligner que l’autorité morale de la France est affaiblie.