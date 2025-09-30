France : un diplomate africain porté disparu, enquête ouverte

Depuis plusieurs décennies, le monde diplomatique a connu des épisodes troublants où des représentants officiels se sont volatilisés dans des circonstances opaques. On se souvient de diplomates retenus au Liban dans les années 1980, d’anciens ministres chinois soudainement effacés de la scène publique ou plus récemment de diplomates iraniens et biélorusses disparus dans des pays tiers. Chaque fois, ces affaires suscitent des interrogations sur la sécurité de figures haut placées et rappellent la fragilité de fonctions pourtant supposées protégées. C’est désormais à Paris qu’un nouveau cas secoue l’opinion.

Un haut responsable introuvable depuis lundi

Âgé de 58 ans, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France depuis février 2024, n’a plus donné de nouvelles depuis lundi après-midi rapporte Actu17. Selon les informations disponibles, son téléphone portable a émis une dernière localisation vers 15 heures, aux abords du bois de Boulogne, dans le XVIe arrondissement. Depuis lors, silence radio. Les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, appuyés par la brigade cynophile, explorent minutieusement cette vaste zone boisée. L’inquiétude est d’autant plus vive que la piste d’un geste désespéré est envisagée par les autorités.

Une enquête qui mobilise les forces de l’ordre

La disparition d’un diplomate de ce rang n’est pas une simple affaire de police ordinaire. Au-delà de la recherche individuelle, c’est la crédibilité même de la mission diplomatique sud-africaine qui se trouve fragilisée. L’ouverture rapide d’une enquête judiciaire traduit l’importance accordée à ce dossier. Les policiers multiplient les vérifications, interrogent l’entourage et exploitent les indices techniques, dans l’espoir de lever le voile sur cette disparition qui reste inexpliquée.

En l’absence de certitude, toutes les hypothèses demeurent ouvertes, de l’accident au geste volontaire, en passant par d’autres scénarios plus sensibles. Pour l’instant, aucun élément tangible ne permet de trancher. Ce flou nourrit les spéculations et renforce le sentiment d’alerte.