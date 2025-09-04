« Le mage du Kremlin » : la réaction inattendue de Poutine concernant le film avec Jude Law

Vladimir Poutine (photo: Unsplash)

Le cinéma aime se frotter aux grandes figures de pouvoir, mais toutes ne réagissent pas de la même manière face à leur représentation. Alors qu’Hollywood prépare « Le mage du Kremlin », adaptation d’un roman qui plonge dans plus de vingt ans de vie politique russe, la curiosité grandissait autour de la réaction du président concerné. Interrogé mercredi 3 septembre lors d’un déplacement en Chine, Vladimir Poutine a pourtant semblé découvrir le projet en direct, expliquant qu’il n’en avait jamais entendu parler et qu’il n’avait donc rien à en dire. Cette réponse a été rapportée notamment par l’AFP. Une déclaration inattendue, à contre-courant de l’enthousiasme qui entoure déjà ce long-métrage, porté par l’un des acteurs britanniques les plus reconnus de sa génération : Jude Law.

De la page au grand écran

Le livre de Giuliano da Empoli, devenu un phénomène éditorial, s’intéresse à la mécanique du pouvoir russe et au rôle central joué par Poutine depuis son accession au Kremlin. Sa transposition au cinéma promet de mêler fresque historique et fiction politique. Dans les capitales occidentales, ce projet est suivi avec attention, tant par les amateurs de cinéma que par ceux qui voient dans ce récit une lecture possible de l’ère Poutine. Pourtant, celui-ci a balayé le sujet en quelques mots, comme si le film n’existait pas à ses yeux.

Publicité

Jude Law, un choix audacieux

L’incarnation du président russe a été confiée à Jude Law, acteur à la carrière jalonnée de rôles marquants. Doublement nommé aux Oscars, il a brillé dans des productions aussi variées que « The Talented Mr. Ripley », « Cold Mountain » ou encore la saga « Les Animaux fantastiques », où il campe un jeune Dumbledore. Sa capacité à incarner des personnages complexes, oscillant entre charme et ambiguïté, a séduit les producteurs pour un rôle aussi délicat. Jouer un chef d’État toujours en exercice est toutefois un défi bien différent, car chaque geste ou intonation risque d’être comparé à la réalité politique.

Entre indifférence affichée et attente mondiale

Le contraste est saisissant : d’un côté, un président qui refuse d’entrer dans le débat en minimisant l’importance du film ; de l’autre, un public international avide de découvrir cette transposition cinématographique. Ce décalage pourrait finalement amplifier la curiosité : plus le Kremlin garde le silence, plus l’intérêt autour du projet se nourrit de spéculations.

« Le mage du Kremlin » ne sera sans doute pas seulement jugé sur sa qualité artistique. L’interprétation de Jude Law et la réception de ce film risquent de devenir un nouvel épisode où politique et culture se croisent, transformant une fiction inspirée d’un roman en objet de discussions diplomatiques et médiatiques.