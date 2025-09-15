L’Iran appelle les pays musulmans à rompre avec Israël

Massoud Pezeshkian. - Sipa Press

En juin 2025, le Moyen-Orient a été plongé dans une crise majeure avec la « guerre des douze jours », un conflit ouvert entre l’Iran et Israël, appuyé par les États-Unis. Ce bras de fer, caractérisé par des frappes aériennes d’ampleur inédite, avait pour objectif avoué de paralyser les ambitions nucléaires iraniennes.

Les cibles principales, comme le site souterrain de Fordo près de Téhéran, ont subi des dégâts considérables, bien que les autorités iraniennes aient cherché à relativiser l’étendue des destructions sur leur programme. Cet épisode a non seulement envenimé les relations entre les deux pays, mais il a aussi réveillé les vieilles querelles régionales et attiré les regards inquiets de la scène internationale.

L’attaque israélienne au Qatar, nouveau point d’orgue

La situation s’est encore dégradée quelques semaines plus tard, lorsqu’Israël a mené une opération controversée à Doha, au Qatar, visant des dirigeants du Hamas. Cette intervention, menée en plein cœur d’une capitale réputée pour son rôle de médiateur, a provoqué un tollé. L’attaque, perçue comme une atteinte à la souveraineté qatarie, a été vivement condamnée par la communauté internationale, qui y voit une manœuvre risquée et déstabilisatrice.

Publicité

Cette attaque visait à neutraliser des cadres du Hamas, accusés par Israël d’orchestrer des attaques. Pourtant, outre son échec partiel, elle a surtout déclenché une tempête de protestations. L’ONU a réclamé une enquête transparente.

Téhéran surfe sur les critiques à l’encontre d’Israël

Cet événement a renforcé l’image d’Israël comme un État prêt à outrepasser les règles du droit international, alimentant ainsi les tensions avec ses voisins et compliquant davantage les équilibres régionaux. Une image sur laquelle l’Iran a décidé de surfer.

En effet, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a affiché une ligne dure lors d’un discours prononcé à l’occasion d’un sommet régional à Doha, le 15 septembre 2025. Il a appelé les pays musulmans à se mobiliser contre ce qu’il qualifie de provocations répétées d’Israël. Pezeshkian a prôné une rupture des liens diplomatiques et économiques avec Tel-Aviv, dénonçant un « régime irresponsable » qui met en péril la stabilité de toute la région.