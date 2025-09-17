Loterie Visa 2027 : de nouveaux tarifs seront appliqués

Photo : DR

Les États-Unis introduisent un frais inédit de 1 dollar pour chaque inscription à la loterie des visas de diversité. Cette mesure, officialisée le 16 septembre 2025 et rapporté par le site spécialisé Fragomen en avance, sera appliquée dès la campagne d’enregistrement prévue à l’automne. Selon le département d’État, cette contribution modeste pourrait rapporter environ 25 millions de dollars par an. L’objectif affiché est de mieux répartir les charges liées à l’organisation de ce programme d’immigration. Cette réforme marque un changement notable dans le processus, jusqu’ici totalement gratuit.

Un frais symbolique pour équilibrer le financement

Le département d’État américain a adopté un nouveau dispositif baptisé « Barème des frais pour les services consulaires, le département d’État et les ambassades et consulats à l’étranger – Modification des frais des visas ». À travers cette réglementation, publiée dans le Registre fédéral hier mardi 16 Septembre 2025, les autorités instaurent un frais d’inscription de 1 dollar à payer en ligne au moment de la soumission des candidatures. Cette contribution vise à couvrir une partie des coûts de gestion administrative de la loterie de diversité, qui mobilise chaque année des moyens considérables. Le gouvernement estime que cette mesure générera environ 25 millions de dollars, de quoi alléger les dépenses publiques liées au traitement de millions de dossiers.

Jusqu’à présent, la participation était entièrement gratuite, ce qui favorisait un volume très élevé de demandes, y compris des inscriptions multiples ou fantaisistes. L’introduction de ce paiement symbolique est censée responsabiliser les candidats tout en préservant l’accessibilité du programme. Les autorités américaines précisent que le reste des frais, notamment ceux exigés aux lauréats sélectionnés pour l’étape consulaire, demeure inchangé. Des cabinets spécialisés en immigration expliquent déjà à leurs clients que ce tarif s’ajoutera désormais à la procédure initiale et qu’il faudra prévoir son règlement dès l’ouverture du portail officiel.

Rappel sur le fonctionnement de la loterie de diversité

La loterie de visas de diversité, souvent appelée DV Lottery, a été instituée en 1990 par le Congrès américain dans le cadre de l’Immigration Act. Son principe est d’attribuer chaque année 55 000 visas de résidence permanente par tirage au sort informatique. Le programme s’adresse aux ressortissants de pays dont les taux d’immigration vers les États-Unis sont historiquement faibles. Les candidats sélectionnés obtiennent l’opportunité de demander une « Green Card », permettant de vivre et travailler légalement sur le territoire américain.

Chaque automne, une période d’enregistrement de quelques semaines est ouverte via une plateforme en ligne sécurisée. Les résultats sont publiés au printemps suivant, mais la sélection ne garantit pas automatiquement un visa : elle donne simplement le droit de soumettre une demande complète, assortie de frais consulaires plus conséquents. De nombreux sites spécialisés proposent des conseils pratiques, et certaines ambassades américaines publient régulièrement des rappels pour éviter les arnaques. Le nouveau tarif annoncé ne modifie pas la structure de base du programme, mais il représente une évolution importante dans la manière de gérer la participation.