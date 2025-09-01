OTAN : un exercice militaire lancé en Europe du Nord

Les forces de l'OTAN en exercice (PETRAS MALUKAS)

L’OTAN muscle sa présence en Europe du Nord. Comme l’a rapporté l’Agence Anadolu, l’Allemagne a donné le coup d’envoi, ce 01 septembre, d’un exercice militaire baptisé Northern Coasts dans la région de la mer Baltique. Plus d’une douzaine de pays alliés, dont les États-Unis et le Canada, participent à cette opération de grande envergure.

Au total, près de 8 000 militaires issus de 14 nations sont mobilisés, aux côtés de 40 navires, 30 aéronefs et plus de 1 800 véhicules. L’ampleur du dispositif illustre l’importance stratégique que l’Alliance atlantique accorde à la zone baltique, considérée comme un point sensible dans le contexte actuel de tensions avec la Russie.

Le chef de l’armée allemande, le général Carsten Breuer, a précisé que l’objectif principal est de renforcer la dissuasion et de tester la capacité des forces à réagir rapidement en cas de menace. Il a également averti que la Russie suivait de près l’évolution de ces manœuvres dans le contexte de guerre avec l’Ukraine.

Pour les observateurs, cet exercice va au-delà d’un simple entraînement militaire. Il envoie un message politique fort à la Russie, tout en réaffirmant l’unité des membres de l’OTAN face aux défis sécuritaires actuels. L’Allemagne, en dirigeant cette opération, renforce son rôle au sein de l’Alliance, en montrant qu’elle entend peser davantage dans les dossiers de défense collective. D’après le général Breuer, l’initiative Northern Coasts s’inscrit dans une série de déploiements destinés à rassurer les pays frontaliers de la Russie et à préparer l’OTAN à d’éventuels scénarios de crise en Europe de l’Est.