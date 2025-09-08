Ouattara, Billon, Don Mello…voici les candidats à la présidentielle ivoirienne

Président Alassane Ouattara

Le continent africain se prépare à une séquence électorale dense. Le Cameroun doit choisir son futur président à la fin de l’année 2025, tandis que le Bénin passera à son tour aux urnes en 2026. Ces différentes échéances seront très scrutées sur le continent. La Côte d’Ivoire, qui votera dès le 25 octobre 2025, vient d’entrer dans cette dynamique avec la publication officielle de la liste des candidats retenus.

Des candidatures validées et diverses stratégies

Le Conseil constitutionnel a confirmé la participation d’Alassane Ouattara. Le président sortant mise sur son expérience pour séduire l’électorat. Jean-Louis Billon, figure économique et politique connue, espère incarner une alternative capable de séduire un électorat en quête de changement. Ahoua Don Mello, ancien ministre, porte l’étendard d’une opposition qui se cherche un chemin crédible dans la compétition. À leurs côtés, Henriette Lagou Adjoua et Ehivet Gbagbo défendront respectivement les couleurs du Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-PAIX) et du Mouvement des générations capables (MGC) apportant une dimension singulière dans une campagne souvent dominée par des profils masculins.

Les recalés de la présidentielle

En revanche, des poids lourds de la vie politique ne seront pas de la partie. Laurent Gbagbo, ancien chef de l’État, voit son ambition stoppée par une décision de justice qui le prive de candidature. Tidjane Thiam, dirigeant du PDCI et ancien banquier de renommée mondiale, subit le même sort. Quant à Pascal Affi N’Guessan, leader du Front populaire ivoirien, il a échoué à rassembler les parrainages nécessaires, ce qui l’empêche d’entrer dans la course.

Une élection aux enjeux déterminants

Au-delà des rivalités politiques, le scrutin du 25 octobre aura un ensemble d’impacts sur le quotidien des ivoiriens. Le futur président devra répondre à des attentes pressantes : la maîtrise du coût de la vie, la création d’emplois pour une jeunesse nombreuse et la gestion des investissements dans des secteurs clés comme l’agriculture et les infrastructures. Les électeurs observeront aussi la capacité des candidats à proposer des solutions concrètes pour réduire les inégalités sociales et renforcer la cohésion nationale. Dans une économie encore dynamique mais soumise aux aléas internationaux, la présidentielle représente un moment décisif pour tracer la trajectoire économique et sociale des prochaines années.