Côte d’Ivoire : deux cadres du parti de Gbagbo en garde à vue

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), formation politique fondée par l’ex-président Laurent Gbagbo, affirme que deux de ses responsables sont détenus depuis le vendredi 8 août pour leur implication présumée dans des incidents survenus à Yopougon, l’une des communes les plus peuplées d’Abidjan. Le parti réclame leur libération et conteste toute responsabilité dans ces évènements.

Des figures politiques convoquées par la police

Les personnes concernées sont Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense entre 2000 et 2002, et Boubacar Koné, ex-ambassadeur. Selon le président du conseil stratégique et politique du PPA-CI, Justin Koné Katinan, les deux hommes ont été convoqués à la préfecture de police avant d’être placés en garde à vue. Les autorités leur reprocheraient d’avoir joué un rôle d’instigateurs lors des faits du 1er août 2025.

Le parti nie toute implication

Le PPA-CI soutient que ses cadres n’ont pas participé aux incidents et dénonce ce qu’il considère comme une mise en cause infondée. Cette position s’inscrit dans un climat politique où les tensions restent vives entre l’opposition et le pouvoir, malgré les appels officiels au dialogue et à l’apaisement.

Un contexte politique marqué par des rapports tendus

La garde à vue de personnalités politiques de premier plan intervient alors que la scène politique ivoirienne demeure polarisée, à l’approche d’échéances électorales sensibles. Dans ce contexte, chaque incident à portée politique attire une attention particulière et ravive le débat sur la liberté d’expression, la responsabilité des acteurs politiques et le rôle des forces de sécurité dans la préservation de l’ordre public.