Parc National du W-Bénin : African Parks Bénin recrute pour la protection de la faune

African Parks Bénin a lancé un avis d’appel à candidature pour le recrutement de 50 Rangers (hommes et femmes). Ces nouveaux agents formeront la 8ème promotion de la Brigade Spéciale de Lutte Anti-Braconnage et seront affectés au Parc National du W-Bénin. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs pour l’année 2026, visant à intensifier la protection de la biodiversité locale.

Les candidats retenus joueront un rôle crucial dans la préservation de la faune et de la flore du Parc National du W-Bénin, une zone de conservation majeure dans le pays. Leurs missions incluront des patrouilles de surveillance, la lutte contre le braconnage et la participation à des actions de sensibilisation des communautés. Ce travail exige un engagement fort et une capacité à opérer dans des conditions parfois extrêmes.

L’appel est ouvert à tout citoyen béninois âgé de 18 à 30 ans au 31 décembre 2025. Les postulants doivent savoir lire et écrire le français et être prêts à travailler en brousse, y compris la nuit. Un casier judiciaire vierge est exigé, soulignant l’importance de la probité pour ces postes. Bien qu’aucun diplôme spécifique ne soit requis, toute qualification professionnelle est considérée comme un atout.

Publicité

Pour candidater, les personnes intéressées doivent constituer un dossier comprenant une copie légalisée de la carte nationale d’identité (ou une copie simple du CIP), un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, une attestation de résidence, une copie simple de tout diplôme ou certificat de qualification (facultatif mais recommandé).

Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les mairies des communes de Banikoara, Kandi, Malanville et Karimama. Chaque candidat recevra un récépissé de dépôt. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 6 octobre 2025 à 14h00.