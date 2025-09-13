Pour sanctionner Moscou, Trump donne ses conditions aux Européens

Photo : NASA/Bill Ingalls

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ont intensifié leur arsenal économique pour freiner les capacités financières de Moscou. Les restrictions mises en place couvrent plusieurs domaines : limitation des achats d’énergie russe, blocage de certaines transactions financières et embargo sur des technologies sensibles. Ces mesures visent à réduire les ressources disponibles pour l’effort de guerre russe et à affaiblir sa position sur le plan international. Malgré ces pressions, certains pays européens continuent d’importer du pétrole provenant de la Russie, ce qui compromet l’efficacité de l’ensemble des sanctions.

Trump pose ses conditions

Le président Donald Trump a envoyé samedi une lettre à tous les alliés de l’OTAN. Publiée sur son réseau social Truth Social, la lettre souligne que l’efficacité totale des sanctions dépend d’un engagement complet et uniforme. Trump insiste sur le fait que la poursuite des achats de pétrole russe par certains membres fragilise la position de l’Alliance et limite son influence dans les négociations avec Moscou. Selon lui, les mesures les plus rigoureuses ne pourront être appliquées que lorsque tous les pays de l’OTAN auront simultanément arrêté leurs importations d’énergie russe et suivi ses recommandations.

La cohésion, clé de la pression économique

La lettre du président met en lumière le rôle central de l’unité entre alliés : chaque État est un maillon dont la force détermine la solidité de l’ensemble. La guerre économique devient ainsi un terrain stratégique où les décisions nationales peuvent amplifier ou réduire l’impact global des sanctions. L’efficacité de ces mesures dépend donc autant de l’adhésion collective que de la rigueur des restrictions mises en œuvre. La stratégie de Trump vise ainsi à transformer la coordination économique en levier déterminant pour exercer une pression maximale sur la Russie et avancer vers une résolution du conflit.