Présidentielle 2026 au Bénin : Des voix de l’UPR aux États-Unis appuient Wadagni

Romuald Wadagni. © Issam Zejly pour JA

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026 continue de susciter des ralliements. Après l’annonce du mouvement Le Bénin Conscient depuis le Canada, c’est au tour de la section USA de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) d’exprimer officiellement son appui. Dans une correspondance en date du 5 septembre 2025, la section USA de l’UPR, représentée par Léon Zoha, Télesphore Azogan, Honoré Zoffoun et Anis Apovo, a félicité Romuald Wadagni pour sa désignation.

Le document salue la « décision éclairée » du parti dirigé par Joseph Fifamè Djogbénou et rend hommage au président Patrice Talon pour avoir donné sa caution à ce choix, présenté comme un « gage de continuité et de stabilité pour la Nation ». Les signataires invitent la jeunesse béninoise de la diaspora à se mobiliser autour du candidat afin de « préparer ensemble une victoire éclatante en 2026 pour le Bénin ».

Le soutien du mouvement Le Bénin Conscient

Quelques jours plus tard, le 8 septembre, le mouvement Le Bénin Conscient, basé au Québec, a également pris position en faveur de Romuald Wadagni. Son fondateur, Houssou Victor Adandé, enseignant-chercheur et acteur de la société civile, a motivé ce choix par le profil du candidat, qu’il décrit comme porteur « de rigueur, de sobriété, de vision et d’un profond attachement républicain ». Dans une déclaration transmise à Africaho, il a précisé que « ce soutien n’est ni partisan ni opportuniste, mais le fruit d’une conscience politique assumée et d’une volonté de contribuer à une gouvernance lucide ».