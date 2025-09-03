Présidentielle 2026 au Bénin : La délivrance du quitus fiscal bientôt possible en ligne

Photo : Présidence du Bénin

Le processus électoral en vue de la présidentielle de 2026 se précise. Alors que la Commission électorale nationale autonome (Céna) a entamé depuis le 2 septembre la délivrance des formulaires de parrainage aux élus, la Direction générale des Impôts (DGI) annonce la mise en place prochaine d’une plateforme numérique destinée à la demande du quitus fiscal, document indispensable pour les candidats.

Dans un communiqué signé par son directeur général, Nicolas Yenoussi, la DGI informe avoir engagé des travaux confortatifs sur son système informatique. L’objectif est de garantir un accès fluide à la plateforme, d’éviter les dysfonctionnements et de corriger les difficultés susceptibles de ralentir le traitement des demandes. « Je vous rassure des diligences en cours pour garantir l’ouverture prochaine de la plateforme et sa disponibilité dès la finalisation des travaux », précise le communiqué. Un centre d’appels reste accessible au numéro 133 pour tout renseignement complémentaire.

Parallèlement, la Céna poursuit la distribution des formulaires de parrainage. Selon le point présenté par François Abiola, membre du Conseil électoral, 53 députés et 21 maires ont déjà retiré leur document au terme des deux premiers jours. Parmi eux, 28 députés proviennent de la formation politique Les Démocrates (LD), 12 de l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et 13 du Bloc républicain (BR). Du côté des maires, on dénombre 16 pour l’UPR, 4 pour le BR et 1 pour les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Au total, 186 élus sont attendus dans le processus, qui prendra fin le 12 septembre à 18 heures.