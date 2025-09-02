Russie – Chine : un accord pour la construction d’un nouveau gazoduc

Photo Pixabay

La Russie et la Chine ont récemment annoncé leur accord de principe pour lancer le gazoduc Power of Siberia 2, un projet d’envergure destiné à acheminer du gaz naturel depuis les champs arctiques de Yamal vers la Chine, via la Mongolie. L’information a été relayée par Reuters.

Ce pipeline pourrait un jour fournir jusqu’à 50 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an à la Chine, renforçant ainsi la sécurité énergétique de Pékin. Pour la Chine, ce projet représente une opportunité stratégique. En effet, le Power of Siberia 2 offre la possibilité à Washington de réduire sa dépendance aux importations de gaz en provenance des USA et diversifier ses sources d’approvisionnement.

Pour Moscou, Power of Siberia 2 est un moyen de consolider sa position sur le marché asiatique et de sécuriser des revenus à long terme issus de ses vastes réserves gazières. Les enjeux économiques et géopolitiques sont donc majeurs pour les deux pays.

Cependant, comme le souligne Reuters, des points restent à clarifier. Gazprom a indiqué que la Russie et la Chine n’ont pas encore trouvé d’accord définitif sur le prix du gaz qui sera échangé via ce pipeline. Cette question pourrait influencer le calendrier et l’efficacité du projet.

Au-delà de la technique et de l’économie, Power of Siberia 2 illustre la tendance des grandes puissances à utiliser l’énergie comme levier stratégique. Le gazoduc ne se limite pas à un enjeu commercial. Il traduit aussi une volonté commune de Moscou et Pékin de renforcer leurs liens face aux incertitudes géopolitiques et aux fluctuations du marché mondial de l’énergie.

Avec ce projet, la Chine et la Russie affichent leur ambition de créer une nouvelle route énergétique majeure en Eurasie, tout en posant les bases d’une coopération énergétique durable.