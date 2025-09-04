Sénégal : Le Gamou endeuillé par une série d’accidents de la route

kali9 - Getty Images

Le Gamou, aux côtés du Magal de Touba, rassemble chaque année des milliers de fidèles musulmans sénégalais, principalement de la confrérie soufie. Ce moment de ferveur spirituelle, censé être un temps de recueillement et de fraternité, a malheureusement été terni par de graves accidents de la circulation survenus lors du pèlerinage vers Tivaouane.

Des routes saturées et des drames répétés

Mercredi 3 septembre, les sapeurs-pompiers ont déployé un dispositif spécial pour répondre aux urgences liées aux déplacements massifs de pèlerins. Rien que sur cette journée, ils ont recensé 28 accidents, totalisant 110 blessés. Les secouristes ont dû intervenir à 72 reprises, confirmant que la route reste le maillon le plus fragile d’un événement de cette ampleur.

L’accident le plus marquant s’est produit à la sortie de Tivaouane, sur la nationale n°2. Un car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye », en provenance de Beytirib (Louga), s’est renversé alors qu’il transportait des fidèles. Vingt-et-une personnes ont été touchées, dont neuf grièvement blessées, évacuées en urgence vers les hôpitaux de la ville. Cet épisode a illustré avec brutalité la vulnérabilité des convois de pèlerins, souvent pressés par le temps et confrontés à des véhicules vieillissants.

Prévenir plutôt que guérir

Face à cette réalité, des initiatives locales émergent pour réduire les risques. À Thiès, des mécaniciens bénévoles ont offert gratuitement des réparations aux automobilistes en partance pour le Gamou. Cette action, modeste en apparence, peut s’avérer décisive : un frein ajusté ou un pneu remplacé à temps suffit parfois à sauver plusieurs vies.

Alors que le Gamou continue d’incarner une étape majeure du calendrier spirituel au Sénégal, les drames sur les routes rappellent que la ferveur religieuse doit aller de pair avec une vigilance accrue. Transformer chaque départ en un voyage plus sûr serait, à bien des égards, l’hommage le plus juste rendu à cette célébration.