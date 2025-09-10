Sénégal : Le nouveau maire veut faire briller Dakar sans céder à la rivalité

Dakar

Le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, a officiellement pris fonction ce mercredi 10 septembre à l’issue de la cérémonie de passation avec la maire intérimaire sortante, Ngoné Mbengue. Lors de son discours, il a placé son mandat sous le signe de la concertation et de l’unité, estimant que la capitale ne pouvait progresser qu’à travers une coopération apaisée entre autorités locales et État central.

Conscient des attentes, il a insisté sur la nécessité de bâtir une municipalité performante et tournée vers les besoins concrets des habitants. Son message se veut une réponse aux tensions politiques qui ont précédé son installation.

Un mandat ouvert par une transition politique

L’élection d’Abass Fall le 25 août dernier par 49 voix du conseil municipal a mis fin à l’intérim assuré depuis décembre par Ngoné Mbengue, première adjointe de Barthélémy Dias. Cette transition a marqué une étape importante pour la gouvernance de la capitale, secouée par les débats autour de la succession. En remplaçant Mme Mbengue, Abass Fall hérite d’un poste hautement symbolique et d’une administration qui, selon ses propres mots, doit se doter de moyens humains et logistiques adaptés pour relever les défis urbains.

Concertation et recherche de performance

Devant les conseillers et invités, le nouvel édile a souligné que la réussite passera par l’organisation et la discipline collective. Il dit vouloir transformer Dakar dans des domaines allant de l’assainissement à la mobilité, en passant par l’éducation, la culture, l’action sociale et l’environnement. Sa volonté affichée est de dépasser les clivages politiques pour mettre en avant l’intérêt des habitants. Pour lui, la capitale doit être gérée comme une vitrine nationale, exigeant des choix guidés par la performance et la cohésion.

Abass Fall se présente comme conscient de l’ampleur des attentes, mais affirme pouvoir s’appuyer sur les compétences et les ressources humaines déjà présentes dans la municipalité. La confiance exprimée par Ngoné Mbengue lors de la passation illustre la continuité administrative recherchée. L’enjeu sera désormais de traduire les engagements annoncés en réalisations tangibles et de maintenir un climat de coopération, condition jugée essentielle pour répondre aux besoins quotidiens des Dakarois.