Sénégal : Wally Seck sous pression, la star du mbalax suspend ses activités

Wally Seck

La carrière de Wally Ballago Seck connaît un brusque coup d’arrêt. La vedette du mbalax, régulièrement qualifiée d’héritier musical de Youssou Ndour, fait l’objet d’une grande pression, certaines médias affirmant qu’il est sous investigation pour blanchiment de capitaux. Dans une vidéo diffusée récemment, l’artiste dit vivre une période éprouvante et annonce la suspension de toutes ses activités musicales. Cette affaire met en péril l’image d’un chanteur au sommet de sa popularité.

De Billboard aux bancs de la justice ?

Il y a seulement quelques semaines, le 26 août, Wally Seck célébrait un tournant majeur de son parcours. Pour la première fois, il dépassait Youssou Ndour dans le classement Billboard, symbole d’une reconnaissance internationale qui dépassait les frontières du Sénégal. Ce succès, salué par de nombreux fans de la diaspora, le plaçait au cœur d’une compétition artistique souvent décrite comme une passation de témoin entre générations. Aujourd’hui, l’artiste se retrouve au centre d’une actualité toute différente, celle des prétoires et des soupçons financiers.

Selon plusieurs médias locaux, le parquet financier enquête sur ses liens commerciaux avec l’ancien fils du chef de l’État, Macky Sall. L’artiste reconnaît avoir effectué une transaction automobile, réglée par chèque, et insiste sur le caractère transparent de l’opération. Il affirme n’avoir jamais bénéficié de contrats ou d’aides gouvernementales et demande même à être convoqué pour clarifier sa situation.

Publicité

Un retrait volontaire de la scène

Wally Seck a annoncé mettre en suspens ses concerts et projets musicaux jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui surprend son public mais traduit, selon lui, la volonté de se concentrer sur sa défense et d’éviter toute polémique supplémentaire. Pour une figure aussi centrale de la musique sénégalaise, ce retrait marque un tournant inédit : la scène mbalax perd temporairement l’un de ses acteurs majeurs.

L’affaire ouvre également un débat plus large sur la fragilité de la notoriété publique face aux soupçons judiciaires. En quelques semaines, l’artiste est passé du triomphe artistique au doute, de la scène internationale aux interrogations locales. Ses fans, partagés entre soutien et inquiétude, attendent désormais de savoir si cette suspension sera un simple épisode ou le début d’une épreuve de longue durée.