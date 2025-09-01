Technologie : la Chine a une ambition majeure pour 2030

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

La Chine a annoncé le lancement de son plan « IA+« , une stratégie destinée à renforcer l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’économie et la société. Pékin fixe un objectif clair : devenir la première puissance technologique mondiale à l’horizon 2030. Ce programme s’inscrit dans la continuité de ses investissements croissants dans le numérique, la robotique et les infrastructures intelligentes. Pour y parvenir, le pays combine soutien à l’innovation et mesures de régulation afin d’encadrer l’essor rapide de l’IA. Cette initiative intervient alors que la compétition internationale pour le leadership technologique s’intensifie.

Une stratégie renouvelée et mieux encadrée

La Chine a présenté « IA+ » comme le successeur de son initiative « Internet+« , qui visait essentiellement à développer la connectivité et les outils numériques au service de l’industrie. Cette nouvelle étape ambitionne d’intégrer l’intelligence artificielle dans des secteurs variés : santé, transport, télécommunications, défense, agriculture et services financiers. L’approche repose sur le principe « un secteur, une politique« , ce qui signifie que chaque domaine bénéficiera de règles adaptées pour favoriser l’innovation sans fragiliser la sécurité ou la stabilité sociale.

Les autorités entendent ainsi éviter un développement incontrôlé. Des garde-fous sont annoncés : prévention des biais discriminatoires dans les algorithmes, lutte contre les risques liés à l’empoisonnement des données ou aux « hallucinations » des modèles d’IA. Pékin met aussi l’accent sur la fiabilité et la traçabilité, deux éléments jugés essentiels pour instaurer la confiance des usagers. Plusieurs instituts de recherche et entreprises privées devraient être associés à cette démarche, renforçant le maillage entre secteur public et secteur privé.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé une hausse de 10 % des dépenses consacrées aux technologies en 2024, un signal de l’importance accordée à ce domaine. Ces fonds supplémentaires doivent permettre de soutenir les laboratoires nationaux, de financer de nouveaux centres d’innovation et d’encourager les start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle. Pour Pékin, l’enjeu est aussi de bâtir une autonomie durable dans la production de semi-conducteurs et de serveurs, en réduisant la dépendance aux importations.

À terme, « IA+ » doit contribuer à structurer un écosystème capable de rivaliser avec les acteurs les plus avancés de la planète. Cela inclut non seulement le développement de grands modèles d’IA, mais aussi la diffusion de ces outils dans des produits de consommation courante : smartphones, véhicules connectés, appareils domestiques et chaînes de production automatisées. Cette orientation laisse entrevoir une transformation profonde du quotidien et du tissu industriel.

Une rivalité internationale de plus en plus marquée

L’annonce du plan « IA+ » ne peut être comprise sans rappeler la rivalité qui oppose la Chine et les États-Unis sur le terrain technologique. Depuis plus d’une décennie, Washington et Pékin s’affrontent pour conserver ou acquérir une position dominante dans les secteurs stratégiques que sont l’intelligence artificielle, la 5G, les semi-conducteurs ou encore l’informatique quantique. Les restrictions américaines visant l’exportation de certaines puces électroniques vers la Chine illustrent cette compétition, tout comme la volonté de Pékin de multiplier ses propres capacités de production.

La guerre commerciale lancée en 2018 a accentué ce clivage et poussé chaque partie à renforcer ses mesures de protection et de soutien interne. Les États-Unis ont mis en place le « CHIPS and Science Act » pour réindustrialiser leur filière technologique, tandis que la Chine a intensifié ses subventions et développé des partenariats régionaux afin de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement. La guerre en Ukraine a également amplifié la dimension géopolitique de cette rivalité, l’accès aux technologies de pointe étant devenu un levier stratégique majeur.

L’ambition affichée par Pékin de devenir la première puissance technologique en 2030 s’inscrit donc dans ce cadre. Le pays entend non seulement renforcer son autonomie, mais aussi démontrer sa capacité à s’imposer comme pôle d’innovation à l’échelle mondiale. Les analystes soulignent que cette ambition ne repose pas uniquement sur des annonces, mais sur une politique industrielle volontariste, structurée par des investissements massifs et une régulation adaptée.

Pour mesurer l’impact de ce plan, il faudra observer son déploiement dans les prochaines années, notamment la manière dont il sera appliqué aux secteurs stratégiques. Le rôle des grandes entreprises technologiques chinoises et leur capacité à s’intégrer dans ce dispositif sera déterminant. Plusieurs analystes estiment que des liens peuvent être établis avec d’autres initiatives mondiales, offrant des points de comparaison utiles pour comprendre les dynamiques à l’œuvre.

Cette stratégie illustre ainsi la volonté de Pékin d’occuper une place centrale dans l’économie numérique mondiale. Le succès du plan « IA+ » dépendra de l’équilibre entre innovation rapide, régulation efficace et compétitivité internationale, dans un contexte où la rivalité technologique sino-américaine continue de structurer les rapports de force.