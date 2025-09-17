Togo : l’ex-ministre des armées Marguerite Gnakadé arrêtée

Marguerite Gnakadé. Photo : DR

Ancienne figure du gouvernement, Marguerite Gnakadé a été interpellée à son domicile de Lomé ce mercredi 17 septembre. L’information a été annoncée par plusieurs médias locaux depuis quelques heures. Les forces de police ont procédé à une fouille de plusieurs heures avant de l’emmener en garde à vue. Selon des proches, l’opération s’est déroulée sans mandat judiciaire, les agents affirmant agir pour « la sûreté de l’État » rapporte Libération.

Une opération musclée au cœur de Lomé

Mercredi matin, des forces de police ont encerclé le domicile de Marguerite Gnakadé à Lomé et mené une perquisition de plusieurs heures avant de l’emmener en garde à vue. Cette arrestation attire l’attention car l’ex-ministre est la belle-sœur de Faure Gnassingbé, président du Conseil, un lien qui confère à l’affaire une dimension politique. De plus, depuis quelques, elle s’était hissé comme une voix critique au régime togolais.

Un passé gouvernemental et des prises de position critiques

Nommée au ministère des Armées en 2022, Marguerite Gnakadé avait alors marqué les esprits en devenant l’une des premières femmes à diriger un portefeuille stratégique en matière de défense au Togo. À ce poste, elle a eu à gérer les défis sécuritaires liés aux incursions armées dans le nord du pays et aux partenariats militaires régionaux. Toutefois, son départ du gouvernement en 2024 a ouvert une nouvelle phase de son engagement public.

Depuis plusieurs mois, l’ancienne ministre a multiplié les déclarations publiques pour dénoncer ce qu’elle qualifiait de dérives institutionnelles. Elle a notamment appelé à la démission du président du Conseil Faure Gnassingbé, rompant avec sa proximité passée avec le cercle dirigeant. Cette rupture politique, inédite dans le paysage togolais, a accru la visibilité de ses prises de position. Plusieurs de ses interventions avaient été relayées par des plateformes d’information en ligne, offrant un écho à ses critiques.