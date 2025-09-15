Trump recadre Israël après la frappe de Doha

Photo : © WALTER

Lorsque Donald Trump prend la parole sur un sujet sensible du Proche-Orient, ses mots résonnent bien au-delà des salons diplomatiques. Le président américain a récemment adressé un avertissement à Israël après l’assaut lancé contre des responsables du Hamas installés à Doha. En qualifiant le Qatar de « véritable allié », il a voulu rappeler que cet émirat du Golfe, hôte du bureau politique du mouvement palestinien, joue un rôle particulier dans l’équilibre régional. Ce rappel à l’ordre, rare vis-à-vis d’Israël, traduit une irritation à peine voilée face à une opération militaire jugée imprudente.

Israël cible Doha, Washington réagit

Mardi 9 septembre, la capitale qatarie a été secouée par des explosions visant des figures de premier plan du Hamas. L’attaque a fait six victimes, parmi lesquelles le fils du négociateur Khalil al-Hayya, plusieurs gardes et un membre des forces de sécurité locales. L’opération israélienne, inédite sur le sol du Qatar, a immédiatement suscité la colère de l’émirat qui a dénoncé une violation flagrante de sa souveraineté. Cette frappe a aussi brouillé les cartes de la médiation régionale, Doha ayant longtemps servi d’intermédiaire entre Israël et le Hamas.

C’est dans ce climat tendu que Donald Trump a exprimé son agacement. Devant des journalistes, il a déclaré qu’« attaquer des gens » exigeait davantage de prudence. Ses propos ne visaient pas seulement à réaffirmer l’importance du Qatar dans le jeu stratégique, mais aussi à signaler à Israël que tout geste impulsif pouvait fragiliser ses relations avec ses partenaires du Golfe. L’avertissement sonne comme une mise en garde paternelle : un allié peut être soutenu, mais il ne doit pas mettre à mal les équilibres diplomatiques établis.

Entre fermeté présidentielle et langage diplomatique

Si la déclaration de Trump a attiré l’attention, le Département d’État a choisi une tonalité différente. Washington a précisé que cette offensive ne remettrait pas en cause la coopération avec Israël. L’administration américaine a ainsi tenu à rassurer un allié historique, tout en ménageant un partenaire clé du Golfe. Cette dualité illustre la gymnastique diplomatique permanente des États-Unis, contraints de tenir ensemble deux fils qui tirent dans des directions opposées.

Dans cette affaire, l’image qui se dégage est celle d’un funambule sur un fil tendu au-dessus d’un gouffre : d’un côté, la solidarité avec Israël, de l’autre, la nécessité de maintenir l’appui du Qatar, indispensable à de nombreux dossiers régionaux, qu’il s’agisse de discussions sur Gaza ou de la stabilité énergétique. En rappelant publiquement la valeur du partenariat avec Doha, Trump a tenté d’éviter que l’incident ne dégénère en rupture diplomatique, ce qui aurait été un sérieux revers pour Washington.