Trump avertit Israël après son attaque au Qatar

Lorsque Donald Trump s’exprime, ses mots résonnent souvent comme des avertissements. Dimanche, le président américain a rappelé à Israël que certaines lignes ne devaient pas être franchies, quelques jours après une opération militaire particulièrement sensible menée à Doha rapporte Euronews. Le Qatar, que Trump qualifie de « très bon allié », s’est retrouvé au centre d’une frappe israélienne dirigée contre des responsables du Hamas installés sur son sol.

Une frappe qui bouleverse les équilibres

Le 9 septembre, des explosions ont secoué la capitale qatarie. Israël avait ciblé des dirigeants du Hamas, parmi lesquels Khalil al-Hayya, figure clé des négociations du mouvement palestinien. Le bilan faisait état de six morts, dont le fils de ce responsable, des gardes rapprochés et un agent de sécurité du Qatar. Cette incursion a aussitôt été dénoncée par Doha comme une violation de sa souveraineté et qualifiée d’« acte de terrorisme d’État ». Pour un pays qui joue depuis des années le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, l’épisode a eu l’effet d’une onde de choc.

Washington pris entre deux partenaires

Interrogé par des journalistes, Donald Trump n’a pas caché son irritation. « Le Qatar est un très bon allié. Israël et tous les autres, il faut faire attention. Quand on attaque des gens, il faut faire attention », a-t-il lancé, soulignant qu’il s’était montré « très mécontent » face à l’assaut israélien mené quelques jours plus tôt. Ces déclarations traduisent une volonté de rappeler à Israël que la sécurité des alliés des États-Unis dans le Golfe ne saurait être ignorée. Dans le même temps, la diplomatie américaine a tenu à modérer le ton présidentiel. Le secrétaire d’État adjoint Marco Rubio a affirmé que cette opération « ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler ».