USA : quand Kamala Harris tacle Joe Biden

Kamala Harris (Photo CNN)

Donald Trump a triomphé lors de la dernière présidentielle, scellant un retour en force face à un Parti démocrate en pleine tourmente. Les Démocrates, désorganisés, ont vu leur campagne s’effriter sous le poids des doutes autour de Joe Biden et de sa capacité à assumer un nouveau mandat.

Critiqué pour son état de santé, jugé incompatible avec un quatre nouvelles années à la tête du pays, Joe Biden a finalement cédé sa place à celle qui était alors sa vice-présidente, Kamala Harris dans un contexte d’urgence électorale. Un virage tardif, aux conséquences lourdes.

Un nouveau livre au vitriol

Dans un livre à paraître, 107 Days, Harris dissèque cette campagne chaotique, pointant du doigt les erreurs stratégiques de son camp. Elle fustige l’aveuglement des dirigeants démocrates, qui ont persisté à soutenir Biden malgré les signes évidents de fragilité. Une obstination qui, selon elle, a joué en faveur de Trump, déjà redoutable et aggravé les fractures au sein du parti.

Publicité

Un climat de défiance et de blocages

L’ex-vice-présidente ne cache pas son amertume envers l’entourage de Biden. Dans son ouvrage, elle dénonce un environnement toxique, où ses propositions étaient systématiquement étouffées ou discréditées par les proches du président. Marginalisée, elle affirme avoir subi des campagnes de dénigrement internes, rendant son action impossible. Malgré son statut, Harris avoue avoir hésité à pousser Biden vers la sortie, de peur d’apparaître comme une opportuniste.

Le parti démocrate peut-il se relever ?

Prévu pour le 23 septembre prochain, l’ouvrage de Kamala Harris promet de relancer les débats sur l’avenir des Démocrates. Alors que Trump célébrait sa victoire, le parti lui, s’est retrouvé face à ses manques et doit, depuis, tout faire pour se réinventer. Les critiques acerbes de Harris, bien que douloureuses, sonnent comme un appel : il faut un leadership clair et uni pour reconquérir les électeurs dans une Amérique plus divisée que jamais. Un défi de taille pour 2028 voire 2026, puisque, arrivent des mid-terms extrêmement importante pour le clan de l’opposition.