Vatican : le Pape canonise Carlo Acutis, 1er saint à avoir vécu au XXIe siècle

Cardinal Robert Francis Prevost élu pape sous le nom de Léon XIV. Photo : © Dylan Martinez, Reuters

À Rome, ce 7 septembre 2025, le pape Léon XIV a proclamé Carlo Acutis saint de l’Église catholique, lors d’une messe solennelle sur la place Saint-Pierre. Cet adolescent italien, décédé en 2006 à l’âge de 15 ans, devient le premier saint ayant grandi avec internet et les outils numériques. Sa canonisation, célébrée aux côtés de celle de Pier Giorgio Frassati, souligne le rôle que peuvent jouer les jeunes figures contemporaines dans la vie spirituelle. L’événement marque une étape majeure : l’Église reconnaît officiellement un témoin de foi ancré dans la culture du XXIe siècle.

Un adolescent devenu “influenceur de Dieu”

Carlo Acutis avait acquis une réputation particulière pour avoir utilisé l’informatique et le web afin de diffuser la foi, notamment à travers un site recensant les miracles eucharistiques. Ce rôle atypique lui a valu le surnom de “cyber-apôtre”, une image qui contraste avec celle des saints plus traditionnels. La cérémonie de canonisation, en présence de milliers de fidèles, a été l’occasion pour le pape Léon XIV de rappeler que le jeune Milanais a su allier la vie scolaire, le sport et la prière, tout en cultivant un engagement concret envers les plus démunis.

Devenir saint implique un long processus, souvent perçu comme une sorte de “chemin à étapes” comparable à l’ascension d’une montagne : d’abord la reconnaissance de vertus héroïques qui ouvre la voie au titre de “vénérable”, ensuite la béatification rendue possible par la validation d’un miracle, et enfin la canonisation, qui nécessite la confirmation d’un second miracle. Dans le cas de Carlo Acutis, l’Église a retenu la guérison d’un enfant brésilien atteint d’une maladie pancréatique et celle d’une étudiante costaricaine rétablie après un traumatisme crânien. Ces événements, considérés inexplicables par la science, ont été jugés comme des signes de son intercession.

Un modèle spirituel pour une génération connectée

Au-delà de sa reconnaissance officielle, Carlo Acutis représente une figure singulière pour les jeunes croyants d’aujourd’hui. Il est né en 1991, à une époque où internet commençait à s’imposer dans les foyers, et il a su utiliser ce nouvel espace comme d’autres auraient utilisé une chaire ou une place publique. Son exemple illustre une manière de vivre la foi au cœur de la société numérique, où la visibilité passe par les écrans et où la parole circule instantanément. Cette trajectoire inspire déjà diverses initiatives, de bandes dessinées à des projets audiovisuels, pour rendre son témoignage accessible à un public élargi.

La canonisation de Carlo Acutis ne se limite donc pas à l’ajout d’un nom sur la liste des saints : elle ouvre une réflexion sur la place des technologies dans la spiritualité et sur la capacité des jeunes générations à devenir des repères spirituels. Alors que l’Église cherche à dialoguer avec une jeunesse souvent perçue comme éloignée de ses rites, la figure de ce “saint du XXIe siècle” apparaît comme un pont entre traditions anciennes et pratiques contemporaines. L’histoire de Carlo montre que la sainteté peut aussi se construire à travers un clavier et un écran, sans perdre son ancrage dans la vie quotidienne et la foi vécue.